Coronavirus: el consejo en forma de poema que compartió Samuel L. Jackson

Aunque creemos que todos ya entendieron la importancia de la cuarentena, Samuel L. Jackson te pide – en modos pasivo agresivo- que te quedes en tu casa, como para reforzar el mensaje de forma entretenida. El actor le leyó al mundo el poema ‘Stay The F*ck Home’ de Adam Mansbach (se puede traducir como ‘Quedate en casa, carajo’).

Hace ya varios años, Jackson mandó a dormir a muchos niños con el audiolibro Go The F*ck To Sleep (algo así como ‘Andate a dormir, carajo’). Ahora, volvió pero con un cuento oportuno para el contexto social que estamos viviendo.

El actor leyó el poema en una entrevista, desde su casa, para Jimmy Kimmel Live! donde hablaron de Tiger King, la serie de Netflix, y contaron cómo viven sus días encerrados. Luego, se dedicó a hacer lo que mejor sabe hacer: decir la palabra f*ck reiteradas veces.

Aquí está la pieza poética: