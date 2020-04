Coronavirus: El devastador momento en que un médico rechaza abrazar a su hijo por miedo a contagiarlo

El desgarrador registro de un médico y su hijo que se ha vuelto viral, es una prueba más de las consecuencias más directas de la pandemia del coronavirus: el distanciamiento social.

En las imágenes, se muestra a un médico de Arabia Saudita llegando a su hogar tras una dura jornada en el hospital. Al escuchar la puerta, su hijo corre hacia él y éste, abruptamente, lo frena en seco, ya que es uno de los funcionarios de salud que combaten el Covid-19 y teme contagiar al menor.

A Saudi doctor returns home from the hospital, tells his son to keep his distance, then breaks down from the strain. pic.twitter.com/0ER9rYktdT

— Mike (@Doranimated) March 26, 2020