Con partidos jugados en dos canchas, se puso en marcha ayer la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Chacarera de Fútbol.

Coronel Daza, en su estadio “Jorge Vargas” le ganó a Social Rojas por 3 a 1, para quedar como líder de la Zona Centro, al ganar los dos partidos que lleva jugados.

Los goles del “Bandeño” fueron marcados por Gabriel Carreño (2) y Juan Cruz Tapia, mientras que el tanto del “Xeneize” fue de Arnaldo Acosta.

Mientras que a primera hora en Banda de Varela y también por la “Centro”, Villa Dolores se recuperó de la derrota en el debut y se quedó con el clásico ante Ateneo Mariano por 1 a 0, con gol de Leonardo Ponce.

En el Primo Prevedello, fue empate 1 a 1 entre Defensores de Esquiú y Juventud Unida de La Falda, por la Zona Norte.

El “Brujo” lo ganaba con gol, de Facundo Sandoval Sánchez, pero en el final del partido, el “Sagrado” empató a través de Pablo Emanuel Rivera.

En tanto que en el cierre, Los Sureños le ganó 2 a 0 a La Estación de Miraflores, con goles de Franco Tapia y Santiago Chazarreta.

Para hoy

Estadio Primo Prevedello

14:30: Social San Antonio vs La Merced

16:30: La Tercena vs Las Pirquitas

18:30: Independiente de San Antonio vs La Carrera

Empató el Sub 13

Por el Torneo Provincial Sub 13, comenzó ayer a jugarse el triangular, para definir el clasificado a la fase regional.

En la cancha del Club Peñarol de Belén, el seleccionado local empató 2 a 2 con la Liga Chacarera.

Hoy los chacareros jugarán ante Liga Catamarqueña.

Fuente: El Chasqui Digital

