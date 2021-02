Corpacci dijo que tiene mejor diálogo con Jalil

La diputada nacional Lucía Corpacci, en diálogo con Radio Ancasti, admitió que tiene ahora mejor diálogo con el gobernador Raúl Jalil y con intendentes del peronismo. Destacó el manejo de la pandemia que realizó el Gobierno. Y se refirió al rol que ocupará como vicepresidenta del PJ como compañera de Alberto Fernández.

«Con el Gobernador me veo más seguido, y con muchos intendentes nos reencontramos en Aconquija. Creo que seguimos formando parte de un equipo de compañeros que quieren trabajar por la provincia. Tenemos que seguir ayudándonos, es importante que el peronismo continúe unido, trabajando juntos reconociendo errores y aciertos”, expresó.

“Con Raúl charlamos mucho, hablamos de múltiples temas, pero a las decisiones las toma siempre él. Él es el Gobernador y así debe ser”, expresó.

En el plano político, la exgobernadora dijo estar “honrada” de acompañar a Alberto Fernández al frente del partido. “Seguramente el viernes se termina todo el proceso y la oficialización de las listas. Tengo mucho orgullo de poder decir que formo parte de esa lista de un partido tan importante como lo es el PJ, con el que siempre nos hemos referenciado y trabajado. Me siento muy honrada de acompañar al Presidente dentro del partido, como lo venimos acompañando en su gestión al frente del país”, dijo.

Además, dijo que “gracias a la ley de paridad somos muchas las compañeras que somos parte de la lista. Antes el cupo se había tomado como techo, y no como piso. Éramos el 30% y nunca pasábamos de eso. Esto no pone en condiciones de igualdad”.

También se refirió al impacto que todavía tiene su voto por la ley para el aborto legal. «Fue una ley como todas las leyes que marcan un antes y un después. Porque así fue el voto femenino, porque así fue el divorcio, el matrimonio igualitario. Despiertan pasiones en uno y otro lado. He recibido muchas salutaciones, por esto del PJ, y un señor al que no vale la pena mencionar me dice ‘Lucía Corpacci asesina, no nos vamos a olvidar que votaste el aborto’. Y digo que no hay necesidad de insultarme ni agredir a nadie. Yo no he militado por el aborto, pero si quiero decir que yo no es que ande diciéndole a la gente ‘anda abortar, anda abortar’, pero si hay una calidad (de atención) por la que no se puede mirar para otro lado. Mujeres humildes se mueren porque el aborto no estaba autorizado, porque no tienen cómo pagar un equipo de salud que las atienda con dignidad, profesionalidad y les salve la vida. Y son mujeres muchas veces jóvenes, que tienen hijos y llegan a ese punto por desesperación».

En otro párrafo, la legisladora destacó la gestión de la pandemia que realizó el Gobierno. «Quiero felicitar al Gobernador, la Ministra de Salud y todo el equipo de Salud. La verdad que el manejo que se hizo de la pandemia fue excelente. Desde el primer día cuando el Gobernador fue el primero que cerró las escuelas, después cerró el Gobierno nacional y otras provincias, desde el uso del barbijo, la rápida decisión de armar el Hospital Monovalente Malbrán en lo que era el CIIC, la verdad que tiene que ser un orgullo para los catamarqueños”, declaró Corpacci.