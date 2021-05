Courteney Cox habló sobre “Scream 5”

Además de la reunión de Friends, Courteney Cox anunció que formará parte de la nueva película de la saga “Scream” que tiene fecha de estreno pactada para el 14 de enero de 2022.

Durante una entrevista para el programa de Drew Barrymore, la actriz contó que esta producción no será una continuación de la historia original, sino de una nueva franquicia.

“Esta es la quinta, pero no es ‘Scream 5’. Esto es ‘Scream’. Los directores son increíbles, lo están haciendo muy bien. Es una nueva franquicia. Es moderna. Es terrorífica. Es una nueva ‘Scream’. No es un reboot, no es un remake, es un nuevo lanzamiento. Creo que va a ser fantástica”, contó Cox, quien interpretó a la periodista Gale Weathers desde la primer película escrita por Kevin Williamson.

