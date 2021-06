Courtney Love habló sobre el posible regreso de “Hole”

Durante una entrevista, Courtney Love aclaró que no hay ninguna posibilidad de que su banda Hole se junte para una reunión.

“No. Absolutamente no. Y ustedes tienen que superarlo. Nuestro antiguo manager Peter Mensch llama una vez al año para preguntar sobre una reunión: ‘Solo estoy haciendo lo que hago todos los años con vos y Jimmy Page de LED ZEPPELIN’, me dice Me siento muy honrada de estar en esa empresa, pero simplemente no va a suceder”, dijo Love. en una charla con la revista Vogue.

Cuando le preguntaron si todavía tiene contacto con los integrantes de grupo, Love respondió: “Todos somos muy buenos amigos. Con Melissa Auf der Maur hablamos todos los días”.

