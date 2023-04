Crimen de Rojas: Luís Barrionuevo puso el foco en el hijo del ex ministro

“Lo mataron como a los toros. A él le dieron un fierrazo (sic) en la nuca y cayó de bruces”, dijo. Ante la repregunta ¿usted dice que el entorno familiar lo mató? Sin medias tintas respondió: “Y, por ahí anda todo. Por eso digo, hay tres hipótesis muy fuertes, hay amenazas, hay fotos de la casa que lo amenazaron. Han surgido ahora, de toda esta investigación, hechos más concretos, más precisos, así que yo espero… vamos a tener mayor claridad, entre lunes y martes. Yo estoy convencido de que lo vamos a aclarar, pero yo no necesito marchas para protestar, voy al riñón, al corazón, y tienen que aparecer quiénes son los ineptos, los irresponsables de haber perdido un montón de tiempo”, añadió.

Luego volvió a insistir en el diálogo que había mantenido con Fernando Rojas el día que llegó al velatorio: “Me extraña, vos tenés más de 30 años y limpiaste la escena del crimen, ¿por qué?, ¿porque había manchas?’. Al chico le digo: ‘¿Qué tenía tu papá, qué pasó? ‘Había una chinela con sangre’, ¿y la otra ojota dónde estaba, ‘en el parque’? ‘¿Y el teléfono estaba al lado de él?’. ¿Y por qué limpiaste?, ¿por qué no llamaste a la policía? Tenés más de 30 años, sos un tipo inteligente y no sos un boludo”, expresó. “Entonces hay cosas que a mí no me cierran, por eso vamos a la investigación, en serio; al esclarecimiento en serio de este tema. A mí me duele más que a los parientes”, dijo Barrionuevo, quien destacó la relación que lo unía con Rojas y contó que había estado con él 48 horas antes del crimen.