El rapero Kodak Black estadounidense se ha visto envuelto en una enorme polémica después de publicar en su cuenta de Instagram un video en el que aparece lanzando decenas de billetes de 100 dólares por la borda de su barco.

Pero no solo eso. Después de lanzar miles de dólares por la borda, el cantante decidió que no había sido suficiente y cogió otro fajo de billetes para tirarlo por el inodoro. Incluso llegó a meter la mano en el agua cuando se dio cuenta de que se habían atascado al tirar de la cadena. Una imagen que no tardó en hacerse viral, consigna El Confidencial.

Kodak Black gets on a boat and throws around $100K into the ocean pic.twitter.com/LFcVJlbm6R — My Mixtapez (@mymixtapez) June 30, 2021

El comportamiento de Black, que se calcula tiró unos 100.000 dólares por la borda de su barco y el sanitario, ha sido criticado duramente en las redes sociales. La mayoría lo acusan de, simplemente, querer ganar protagonismo, mientras otros se preguntan por qué no donó ese dinero a alguna causa social.

Foto: Instagram.

El post Critican a rapero por tirar 100.000 dólares por el inodoro y la borda de su barco apareció primero en AYAYAY.