Crook: “Está claro que se trató de una maniobra burda del fiscal Vehils Ruiz”

En diálogo con El Esquiú.com, Rolando “Roly” Crook, el abogado defensor del fiscal

Santos Reynoso, atacó la investigación llevada a cabo por su par camarista Rafael

Vehils Ruiz que lo acusaba de pedirle una coima de 150 mil pesos a la familia de

Leandro Córdoba, un joven detenido por narcotráfico.

“Para nosotros, está claro que solo se trató de una maniobra burda del fiscal Vehils

Ruiz”, entendiendo que todos los elementos recolectados en la causa hasta el

momento dan cuenta de la inocencia del representante del Ministerio Público federal

de primera instancia.

En este sentido, el letrado criticó la extemporaneidad con la que el fiscal acusador

presentó el pedido de investigación al juez, “en febrero surgió la declaración de Aida

de Córdoba, quien acusaba a mi asistido, pero esperó a que su hijo (Facundo Vehils

Ruiz) sea investigado por violar la cuarentena, un delito menor, en el que ya hay más

de trescientos procesados con el mismo criterio, para recién pedir la apertura de

pesquisa en contra de Santos Reynoso”, lamentó.

Además, Crook sostuvo que todas las declaraciones en la causa no hacen más que

evidenciar que nada más se trató de “crónicas de una mentira anunciada, con el

objeto de dañar el buen nombre y honor del fiscal, como una especie de revancha,

por algo que hizo mi asistido al cumplir su función”.

En cuanto a los hechos, el abogado señaló que de la declaración de los testigos

surgió que “Miguel Quiroga le habría solicitado, en nombre del fiscal Santos Reynoso,

en primera instancia la suma de 500 pesos, luego fueron 700, días más tarde 1.100

pesos hasta que llegó a solicitar 150 mil pesos, a lo que la familia Córdoba decidió no

acceder”.

“El tío de las supuestas víctimas, Nolberto Córdoba, dijo que en varias oportunidades

le prestó dinero a Quiroga, pero éste nunca le devolvió, incluso, a sabiendas de que

el tío de Leonardo Córdoba necesitaba una prótesis, le pidió la suma de 28.000

pesos para la prótesis que sería colocada por un traumatólogo de apellido González,

que también declaró y dijo no conocer a ninguno y manifestó que nunca recibió el

dinero amén de que el procedimiento no se realiza de esa forma”, contó Crook.

“Para nosotros, todos estos elementos, sumados a la autoincriminación que realizó el

pasado jueves Miguel Quiroga, son más que suficientes para declarar la falta de

mérito en la causa, aunque aún resta procesar una prueba, consideramos que la

causa estaría esclarecida, por eso esta semana pediremos al señor juez que declare

la falta de mérito”, agregó.

Para el letrado, es más que importante que la causa se resuelva cuanto antes, ya

que “aquí no está en juego la investigación de una persona más en conflicto con la

ley, sino está en juego la imagen del poder Judicial, por lo que consideramos que en

esta oportunidad, el Juzgado Federal a cargo de Miguel Ángel Contreras, estuvo a la

altura de las circunstancias y llevó adelante la investigación de manera ejemplar y

con la preocupación que un hecho así lo requiere”, remarcó.

“La revancha”

Cabe destacar que, según remarcó a los medios el propio fiscal Santos Reynoso días

atrás, todo esto se trató de una “revancha” puesto que decidió procesar al hijo del

fiscal Rafael Vehils Ruiz, Facundo Vehils Ruiz, por violar la cuarentena y viajar a la

provincia de Tucumán para buscar a la familia de su novia (Canata), quienes son

investigados además por el delito de falsedad ideológica, al detectarse la falsificación

de las declaraciones juradas y omitir que provenían desde el exterior en plena

vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

El delito fue detectado por personal del ministerio de Seguridad, quien elevó los

documentos al Juzgado Federal, pero esta semana podría haber novedades al

respecto, sobre si el magistrado decide procesar al hijo del fiscal camarista y la

familia Canata o, declarar la falta de mérito.

Causa madre

El hecho salió a la luz luego de que durante una declaración testimonial en la causa

que investiga a los exjerarcas policiales Carlos Kunz y Norberto “Rulo” Valdez por

posibles vínculos con el narcotráfico, en la que declaró el joven Leonardo Córdoba,

quien además de mencionar haber tenido “arreglos” con los ahora procesados,

también expuso que el fiscal Reynoso, quien llevaba adelante la investigación en esa

oportunidad, les habría pedido coimas para “ser excarcelados”, ya que

supuestamente por su investidura lograría intervenir ante el juez federal.

A partir de esa grave acusación, el magistrado ordenó que se libren oficios al fiscal

federal Vehils Ruiz para que determine si se estaría ante la presencia de algún delito,

lo que finalmente devino en el pedido de abrir una investigación penal al respecto en

contra de su par.

Hecho

Según se conoció de fuentes judiciales, el hecho por el que el fiscal Santos Reynoso

es investigado habría sucedido en los primeros meses de 2019, cuando

presuntamente el fiscal se comunicó vía telefónica con la familia Córdoba para

pedirle una “coima” de 150 mil pesos con el objeto de lograr la excarcelación del

joven Leonardo Córdoba, quien fue detenido por narcotráfico.