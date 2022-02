La proximidad del inicio del ciclo lectivo 2022, previsto para el 2 de marzo, permitió

que el oficialismo y la oposición se vieran sumergidos en un debate relacionado a la

situación de los edificios escolares, todo esto a partir de lo que fue el anuncio del

bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) de visitar y conocer de primera mano cómo

se encuentran las instituciones educativas.

Fueron, justamente, los diputados provinciales de la UCR quienes el pasado martes

se reunieron y allí, de común acuerdo, programaron lo que será el presente año

legislativo y uno de los temas en los que pusieron énfasis fue el referido a la

educación y el estado de las escuelas.

Para ello, los legisladores opositores de la Cámara de Diputados empezaron a

recorrer las escuelas. En un posteo realizado en Facebook, Natalia Herrera, diputada

la oposición, sostuvo: “En cumplimiento de nuestra tarea de control es que seguimos

recorriendo los establecimientos escolares de la provincia, verificando su estado

edilicio y que las condiciones de seguridad e higiene sean las óptimas ante el

próximo regreso a clases. (…) Un año más el estado de muchas de nuestras

escuelas es lamentable. Pudimos corroborar que a la fecha algunas escuelas no

recibieron siquiera una visita de Obras Públicas y no cuentan con lo básico para su

funcionamiento”.

Asimismo, señaló: “Muchas de nuestras escuelas no solo no han tenido el

mantenimiento que todo edificio público necesita anualmente, sino que tampoco

tienen agua y no han sido desinfectados. Algunos de los establecimientos visitados

han sido pintados en 2017 por última vez”. Por otra parte, remarca que el Poder

Ejecutivo “como administrador de los recursos de la provincia, tiene el deber de

anualmente hacer un relevamiento de los establecimientos escolares, (…) cuenta con

el presupuesto para realizarlo y sin embargo muchas de las escuelas siguen en

estado de abandono”.

Desde el oficialismo

Esta postura presentada por la oposición tuvo, como suele suceder, una respuesta

por parte del oficialismo. En primer lugar, la diputada provincial Verónica Mercado, del

Frente de Todos (FdT), replicó que “la oposición sacó a relucir otra vez su memoria

selectiva y una doble moral que asusta”, mencionando que son los mismos actores

que durante la presidencia de Mauricio Macri “aplaudieron y apoyaron el

desbarajuste, recorte y desfinanciamiento de la educación pública” y que “son

quienes hoy misteriosamente se organizan para recorrer las escuelas a fin de

conocer el estado de las mismas”.

“La paradoja está en que esa ‘preocupación’ parecía no existir mientras ejecutaban

operaciones fraudulentas con jardines de infantes, escuelas y el despliegue de

kilómetros de fibra óptica que jamás se concretaron, cuando eliminaban por decreto

la paritaria nacional docente y recortaban abruptamente el presupuesto a la

educación pública reduciéndolo a 1,25%”.

En otro tramo, Mercado refiere: “Quisiera entonces invitar a estos compañeros y

compañeras de la oposición, que hoy son capaces de situarse en la escena impunes

y preocupados por la infraestructura de nuestras escuelas públicas, instituciones de

las que ellos mismos han sido los verdugos durante cuatro años; a que en este afán

de elaborar recorridos, organicen y nos compartan el cronograma de visitas a

aquellos 3 mil jardines de infantes junto a todas las escuelas públicas y obras afines

destinadas a la calidad educativa, que con tanta convicción y fervor nos prometieron”.

Finalmente, Mercado refiere que desde el oficialismo “continuaremos trabajando y

velando incansablemente por lograr las mejoras que nuestro sistema e instituciones

educativas requieran y que nuestros educandos merecen”.

Por su parte, Augusto Barros, también diputado del FdT, ironizó sobre la reunión de

los legisladores de la oposición al señalar: “Esto me hace acordar a la última cena,

hay que ver quién es Judas y quién es Cristo”.

Mientras, sobre lo planteado por la oposición respecto al inicio del trabajo de

comisiones, lo que resulta imprescindible para el funcionamiento del órgano

legislativo, Barros dijo que las comisiones no tienen receso en la Cámara, tal cual lo

establece el artículo 57 del Reglamento Interno o como lo establece el art. 149 –

inciso 7 de la Constitución Provincial, que dice que se reúne en extraordinaria cuando

es convocada por el Poder Ejecutivo.

Luego consideró que los otros planteos de la oposición son “buscar algún artificio

para tirar globos de ensayo o algún que otro petardo, pero nada más que eso”, y que

los proyectos presentados por la oposición “se ve que no son de gran profundidad

dialéctica, (…) porque solamente han planteado la necesidad de cinco, además del

recorrido del tour escolar que han hecho en estos últimos días”.

El Esquiú