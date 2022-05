La vacunación libre para la cuarta dosis, o segundo refuerzo, ya rige en la

provincia de Buenos Aires. En el caso de Catamarca, indicaron que tienen previsto

hacer lo mismo a partir del 1 de junio.

En ese sentido, Viviana Cibiriain, referente del Programa Ampliado de

Inmunizaciones del Ministerio de Salud, comentó en diálogo con Radio Valle Viejo:

“En el caso de nuestra provincia, ya estamos estudiando ese tema, seguramente

las autoridades lo van a anunciar. Pero queríamos terminar también con los otros

grupos porque no podemos avanzar faltándonos muchas personas a vacunarse

con la tercera y la cuarta dosis. Entonces queríamos terminar con un grupo para

poder comenzar con otro, que seguro será próximamente.

”Seguramente en breve habrá vacunación libre para mayores de 18 años con la

vacuna que le corresponda, ya sea el primer refuerzo o el segundo refuerzo, es

decir cuarta dosis, siempre que hayan pasado cuatro meses como mínimo de la

última dosis aplicada”, indicó.

Además, Cibiriain señaló: “Estamos vacunando a los mayores de 50 años, a todos

sin distinción de vacuna, que hayan pasado cuatro meses de la tercera dosis;

personal de salud, fuerzas de seguridad y quizás a partir del 1 de junio lancemos

para mayores de 18 años para todos sin distinción de vacuna para el segundo

refuerzo.

”Estamos esperando que lleguen más dosis de vacunas para hacer el

lanzamiento”, aseguró.

Por otro lado, Cibiriain comentó que se nota un aumento de consultas por la

vacunación. “Notamos un aumento en la vacunación por distintos motivos: uno,

porque andamos casa por casa vacunando en los barrios, entonces a la gente que

no se puede acercar hasta un centro de salud la estamos vacunando en su

domicilio.

”También salimos a vacunar en las escuelas secundarias. Terminamos las

escuelas públicas y ahora comenzamos con las escuelas privadas. Entonces al ir

a buscar a la persona para vacunar, hay un aumento de la vacunación”, apuntó.

En esa línea, añadió: “Además, vacunamos en las plazas, en el vacunatorio

central pusimos un nodo móvil, así que tenemos mucha demanda, también el

Hospital de Villa Dolores puso un nodo móvil en la plaza del indio. De este modo la

gente tiene más accesibilidad a la vacuna”.

Por último, Cibiriain detalló que “los niños de 3 a 11 años deben tener dos dosis,

que se llama esquema primario”. “De 12 a 17 años deben tener el esquema

primario, primera y segunda dosis y un primer refuerzo. Por eso, en este caso se

trabaja en las escuelas porque teníamos baja cobertura con respecto al primer

refuerzo, que sería la tercera dosis”.

“En este caso, de 12 a 17 teníamos una cobertura de tercera dosis con un 30%, lo

cual era preocupante. Por eso no podemos lanzar otros grupos si no podemos

terminar con el anterior. Pero en estos días se lanzará ya para mayores de 18

años, porque hay gente que se quiere ya colocar la cuarta dosis o segundo

refuerzo”, remarcó.