Cuatro personas hospitalizadas tras volcar en Tinogasta

Cuatro personas que circulaban a bordo de un automóvil por la ruta provincial 34 en el departamento Tinogasta debieron ser hospitalizados tras volcar a un costado de la banquina.

Según fuentes policiales, sucedió el domingo a las 19 a la altura del kilómetro 40 cuando Santos Ovidio Quiroga (33), al mando de un Fiat Duna blanco, dominio BPN-154, en compañía de Crisanta Teófila Barrionuevo (58), un niño de 12 años y una adolescente de 17, realizó una mala maniobra que le hizo perder el control del rodado que terminó volcado.

Por la violencia del impacto los cuatro debieron ser asistidos por los médicos del Hospital Zonal Luis Agote. En el lugar trabajó personal de la Comisaría de Fiambalá, bajo las directivas de la Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial, a cargo de Jorge del Valle Barros Risatti. En otro accidente vial, esta vez en Valle Viejo, un motociclista quedó malherido al derrapar y caer pesadamente sobre el asfalto.

Ocurrió ayer a las 8.30 sobre calle Tristán Lobos S/N, de la localidad de San Isidro, en momentos que Ángel Reducindo Bulacios (61), al mando de una motocicleta Motomel Bit roja 110 cc, dominio A-001-EAL, perdió el control del rodado y terminó tendido en el suelo.

Como consecuencia de la caída sufrió politraumatismos que demandaron la asistencia de los médicos del SAME, mientras efectivos de la Comisaría de San Isidro organizaban el tránsito vehicular y sumariantes de la Unidad Judicial Nº 10 labraban las actuaciones de costumbre.

En la zona norte de la ciudad, una mujer que conducía una motocicleta sufrió lesiones al chocar con un auto por lo que debió ser asistida por médicos del SAME.

Se trata de Guadalupe Castro (34), quien iba al mando de una motocicleta Motomel Blitz blanca 110 cc, dominio A057WYH, y en la esquina de Los Álamos y Las Orquídeas colisionó con un automóvil Renault Clio blanco, dominio

ODK 553, conducido por Cintia Castro (35). Por las lesiones recibidas, el servicio de emergencias médicas la trasladó hasta el Hospital San Juan Bautista para la realización de estudios complementarios, mientras efectivos en la Comisaría Octava y sumariantes de la Unidad Judicial N° 8 realizaron las actuaciones correspondientes.

En la zona sur, un automóvil quedó con daños materiales cuando su conductor, de apellido Villafáñez (21), efectuó una mala maniobra cuando circulaba por calle Carlos Herrera y volcó sobre la calzada. Afortunadamente no hubo víctimas.