¿Daniel Radcliffe volverá a interpretar a Harry Potter en Animales Fantásticos 3?

El anuncio del rodaje de Animales Fantásticos 3, historia que forma parte del universo mágico creado por J.K. Rowling, despertó entre los fanáticos de la saga de Harry Potter un deseo que perseguirá a Daniel Radcliffe por el resto de su carrera actoral: ¿volverá a agarrar la varita una vez más?

Pero, el actor, que ya tiene 30 años, parece no querer saber nada con volver al universo de Harry Potter. En una entrevista para Variety declaró: “No me gusta decirles que no a las cosas, pero no es algo que esté muriéndome por hacer. Siento que esas películas dieron vuelta la página y les está yendo bien sin nosotros. Estoy feliz de mantenerlo así. Me gusta cómo es mi vida ahora”.

“No estoy diciendo que nunca más haré ninguna franquicia, pero me gusta la flexibilidad que tengo ahora en mi carrera. Y no quiero meterme en una situación en la que esté comprometido con una saga por varios años”, explicó Radcliffe, que se está dedicando más que nada al cine independiente.

Así que, por ahora, Harry Potter no será parte de la precuela de la saga mágica que llegará a los cines en noviembre de 2021 y será protagonizada por Eddie Redmayne en el papel de Newt Scamander, Jude Law como Albus Dumbledore, Johnny Depp como Gellert Grindelwald y Ezra Miller como Credence (Aurelius Dumbledore).