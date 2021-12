Dave Gahan mostró su nuevo material solista junto a Soulsavers

En la noche del pasado 7 de diciembre se unió en el escenario a una banda completa y cantantes de acompañamiento para el espectáculo íntimo que abordó el álbum en su totalidad, de principio a fin.

La actuación contó con personajes como “Metal Heart” de Cat Power, “The Desperate Kingdom Of Love” de PJ Harvey y la versión de Gwen McCrae de “Always On My Mind”. Pero la mayor alegría se desató cuando Gahan interpretó los clásicos de Depeche “Personal Jesus” y “John The Revelator”.

A principios de este año, Gahan había anticipado este show: “El rendimiento es una gran parte de mí. Espero que haya posibilidad de realizar algunos shows de este disco , serán bastante únicos, especialmente en Londres. Estamos en eso, parece que podríamos incluir la modalidad de las burbujas durante seis semanas y hacer algunas cosas especiales para este show”.

‘Imposter’ fue grabado en vivo como una banda de 10 miembros en el famoso Shangri-La Recording Studio en Malibú, CA en noviembre de 2019 y fue lanzado el mes pasado. Es su tercer álbum como solista junto a Soulsavers, siguiendo a ‘Angels & Ghosts’ de 2015 y ‘The Light The Dead See’ de 2012.

El playlist del show a continuación:

‘The Dark End Of The Street’

‘Strange Religion’

‘Lilac Wine’

‘I Held My Baby Last Night’

‘A Man Needs A Maid’

‘Metal Heart’

‘Shut Me Down’

‘Where My Love Lies Asleep’

‘Smile’

‘The Desperate Kingdom Of Love’

‘Not Dark Yet’

‘Always On My Mind’

‘Revival’

‘Personal Jesus’

‘Shine’

‘John The Revelator’

‘Take Me Back Home’

