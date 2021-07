David Harbour anticipó uno de los looks de Hopper en “Stranger Things 4”

David Harbour, el actor que interpreta al oficial Jim Hopper en “Stranger Things” asistió a la premiere de “Black Widow”, la nueva película de Marvel donde sorprendió con su cabello totalmente rapado lo que da indicios del cambio de vida que tendrá que afrontar su personaje en los nuevos episodios de la serie de Netflix.

En una reciente entrevista en el programa de Jimmy Kimmel habló sobre el rodaje de la cuarta temporada de la serie. “Se supone que no debo decirlo, pero te lo diré. Ya casi he terminado de filmar. Me queda una pequeña tanda, deberíamos terminar en agosto”, dijo Harbour durante su visita a The Late Show.

Si bien los fanáticos de la serie esperaban que los nuevos episodios lleguen a Netflix en algún momento del 2021, una vez que los actores terminen con el rodaje, la serie tendrá una etapa de postproducción por lo que el estreno seguramente sea en 2022.

