DC FanDome: esto es todo lo que se anunció en el evento virtual del estudio

El pasado 22 de junio, DC armó una convención virtual para presentar todos los adelantos de los proyectos que se vienen. En el DC FanDome, hubo noticias para todos los gustos: desde videojuegos y series hasta el universo cinematográfico y sus películas que, por supuesto, se llevaron toda la atención. En el increíble evento virtual salieron a la luz detalles de algunas de los largometrajes más esperados como Wonder Woman 1984, The Suicide Squad, The Flash, Black Adam, la versión de Zack Snyder de Justice League y The Batman de Matt Reeves. Te contamos todo acá.

Wonder Woman 1984

El evento arrancó con toda desde temprano. El primer panel presentó al reparto de Wonder Woman 1984, la segunda película de Diana Prince. Participaron de la charla Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal y Patty Jenkins, la directora del film, quienes respondieron las preguntas de varios fans. Además, hubo una sorpresa muy especial con la aparición de Linda Carter, la actriz que interpretó a la Mujer Maravilla en la serie de los 70. Como si esto no fuese lo suficientemente bueno, cuando estaban a punto de despedirse, los protagonistas revelaron el último tráiler del film que promete mucha, pero mucha, acción. Miralo acá:

The Flash

Ezra Miller, Andy Muschietti – junto a su esposa Bárbara – y la guionista Christina Hodson se presentaron en el evento para revelar algunos detalles de la esperada película de The Flash. Entre la información más importante que salió a la luz está el dato de que el film tomará como referencia el arco narrativo de Flashpoint, lo cual abre la posibilidad a futuro de unos épicos crossovers en el universo de DC. Además, Muschietti reveló el arte conceptual del traje del personaje y aseguró que tendrá un aspecto muy clásico. Entre estas imágenes se podía ver a Barry Allen acompañado del mismísimo Batman. OK, ¿quién más no puede esperar más para su estreno? Paciencia, porque recién llegará a los cines en junio de 2022.

The Suicide Squad

El panel más completo fue el de The Suicide Squad, con asistencia perfecta. Primero, apareció el director James Gunn y luego fue saliendo el reparto completo de esta nueva película que estará encabezada por Margot Robbie, Viola Davis, Joel Kinnaman, Jai Courtney, Idris Elba, John Cena, Pete Davidson, Michael Rooker, Flula Borg, David Dastmalchian, Daniela Melchior, Mayling NG, Peter Capaldi, Alice Braga, Nathan Fillion y Sean Gunn.

Además de confirmar cuáles serán los personajes que cada uno de los actores interpretará, Gunn estrenó un video del detrás de escenas de la filmación, donde asegura que es la película más grande que ha hecho hasta el momento. También confirmaron que The Suicide Squad llegará a las salas de cine el 6 de agosto de 2021.

Snyder Cut de Justice League

Este debe haber sido uno de los momentos más esperados de los fans de DC. Finalmente, Zack Snyder se presentó en el FanDome y mostró el teaser de su esperada versión de Justice League. El director contó que la película se estrenará en 2021 y llegará en cuatro partes para HBO Max, porque el material es demasiado largo como para largarlo todo junto.

Black Adam

Después de mucho tiempo intentando entrar al universo cinematográfico de DC, Dwayne “La Roca” Johnson lo logró. El actor será el protagonista de Black Adam y contó un montón de detalles de la primera película del antihéroe. Johnson mostró varios artes conceptuales de su personaje, su historia y el logo oficial del film. Además, confirmó que Hawkman, Dr. Fate y Cyclone aparecerán en la película, dando así pie al nacimiento de la Justice Society of America.

Secuela de Shazam

Shazam, el film protagonizado por Zachary Levi y dirigido por David Sandberg, fue un enorme éxito y tendrá una secuela de la cual no se sabía nada hasta ahora. Además de Levi y Sandberg, el reparto de la película, formado por Adam Brody, Jack Dylan Grazer, Megan Good, Asher Angel, Faithe Herman y Sinbad, participó del evento. En el panel, los protagonistas contaron detalles de la trama de la secuela, que se centrará en Billy Batson, Freddy Freeman y su familia de hermanos superpoderosos, y anunciaron su nombre: Shazam! Fury of the Gods. Esta historia llegará a la gran pantalla recién en noviembre de 2022.

The Batman

Por último, pero claramente no menos importante, llegó el panel más esperado de todos. Para cerrar con broche de oro, llegó el momento de The Batman. Arrancó con un saludo de Robert Pattinson, la aparición de Matt Reeves, el director, respondiendo diversas preguntas y terminó con lo más esperado por los fanáticos de Bruce Wayne: el primer adelanto de la película. Este primer vistazo ya promete mucho: se viene un Wayne trastornado y vengativo que buscará a toda costa conseguir sus objetivos.