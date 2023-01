El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Mascheroni, se refirió al temporal del

martes por la noche. “Fue algo totalmente inesperado, algo que nunca habíamos

visto y que azotó a la Capital y a varias localidades de la provincia”, expresó en

diálogo con Radio Valle Viejo.

En este sentido, el ministro señaló que fueron muchas las familias afectadas: “Del

relevamiento de Desarrollo Social en Capital se desprende que son alrededor de

280 las familias que asistidas en la urgencia y estamos trabajando con 80 familias

que tuvieron pérdidas totales”.

En Valle Viejo hubo 38 familias afectadas, nueve con pérdidas totales. En Siján, 10

familias afectadas, dos con voladuras de techo, y cinco en Ancasti.

Asimismo, Mascheroni indicó que los relevamientos continuarán. “También somos

conscientes de que hay zonas en que todavía no se restablecieron los servicios

porque no tienen forma de comunicarse a los teléfonos del ministerio, entonces

estamos visitando en forma personal los distintos barrios para cada situación”.

De igual manera, Mascheroni aseguró que fueron muy pocas las personas

evacuadas porque “en la mayoría de los casos, las personas no quieren dejar sus

cosas”.

El ministro señaló que cuentan con “un programa de contingencia para catástrofe”

que había iniciado el difunto ministro Juan Carlos Rojas, lo que los llevó a tener

otra dinámica para estas situaciones: “No estábamos preparados para semejante

temporal, pero sí estábamos prevenidos y con la dinámica para asistir a la gente

con esta situación”. En casos de evacuación, tienen preparado el ex Malbrán y

espacios que la Municipalidad pone a disposición.

En relación con los trabajos que se realizan, Mascheroni dijo: “En primera

instancia, tratamos de cubrir los casos que podrían tener mayores pérdidas.

Tapamos con nylon para que no se siga mojando”. Seguidamente se realiza un

relevamiento y luego continúan con la asistencia de colchones, alimentos,

zapatillas, en caso de que hubiese esas pérdidas. “La atención es constante,

tenemos teléfonos de urgencia y se hacen abordajes de forma automática: va un

equipo de asistentes sociales, se hace una evaluación primero y se bajan los

recursos que necesita cada familia”, aseguró.

Colaboración de Nación

Mascheroni comentó que la Ministra de Desarrollo Social de la Nación puso a

disposición “todo el gobierno”. “Ya estamos recibiendo algunas ayudas de Nación

para estos casos”.

En este marco, durante la tarde de ayer informaron que llegó la asistencia

aportada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para poder seguir

resolviendo en forma inmediata las urgencias que puedan llegar a surgir.

Se trata de agua, comida, perfilería y en el día de hoy llegará otro cargamento con

ropa.

Vale destacar que desde el organismo esperan estar prevenidos ante un posible

nuevo temporal para la semana que viene.