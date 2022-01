Declaraciones cruzadas entre Arévalo y Garnica reavivan la interna en el SOEM

La renovación de la comisión del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de la Capital abrió una interna dentro de gremio. De un lado, el actual secretario general, Walter Arévalo. Del otro, la agrupación 11 de Mayo “Somos todos municipales”, que tiene como referentes a Pedro Garnica, Marcelo González y José

Echeverría.

Si bien se venía dando un proceso dentro de todo armonioso, pues las elecciones se tendrían que hacer dentro de los próximos meses, la asamblea extraordinaria realizada el 29 de diciembre del año pasado en el predio Padre Mujica puso en evidencia la interna.

Sobre la situación particular dentro del SOEM, Arévalo indicó que la situación devenida tras la asamblea extraordinaria “es un escándalo armado por tres exfuncionarios del guzmanismo, auspiciados por un fanático de alguien que endeudó a la República Argentina por cien años”. “No les interesa el sindicato, les interesa

recibir plata para generar mentira”.

Seguidamente, Arévalo dijo a El Esquiú Play, sobre los referentes del sector opositor, que “uno cree en las personas, pero cuando pasan estas cosas, duele”. “Se dedicaron a ir en contra del gremio, en vez de ir en contra de la patronal”. Remarcó incluso que tres semanas atrás le pedían que vaya por la reelección. “Estos señores, en su afán de mentir, hasta el día de hoy decían cualquier cosa, pero nosotros tenemos bien claro cómo son las cosas, no nos preocupa que tres exfuncionarios del radicalismo salgan a decir cosas. (…) A nosotros nos resta

importancia”, mencionó el secretario general. “Discutir con popes de la política, con exdirigentes gremiales con que hicimos huelga de hambre… No me voy a poner a discutir con estos tres que tuvieron bajo la cama”.

En cuanto a su posible reelección, el titular del SOEM expresó: “Es una decisión que voy a tomar a través del tiempo”. Asimismo, aclaró que si va por una reelección, será una decisión personal que todavía no tomó.

Lo gremial

En otro orden de cosas y dadas las notas presentadas pidiendo aumento salarial del 5 por ciento y apertura de paritarias, Arévalo puntualizó que siempre se manejan de manera formal con el intendente Gustavo Saadi, pero que no hay contestación ni diálogo, motivo por el cual no descartó empezar el año con medidas de fuerza porque

no respondieron el pedido de bono y aumento de sueldo.

Política

Finalmente, Walter Arévalo hizo mención a su paso por la política diciendo que “la experiencia fue muy buena”, aunque dijo: “Si hay algo de lo que me arrepiento es de haberme metido en política, siento que ese no era mi espacio, mi espacio real tendría que haber sido con el Partido Obrero, pero somos seres humanos y nos equivocamos”.

Oposición a Arévalo

Tras las declaraciones de Arévalo, el que habló también con El Esquiú Play fue el referente opositor a la conducción del SOEM, Pedro Garnica, quién calificó como “lamentable” que se tenga que llegar a denuncias por la asamblea extraordinaria, la cual no se debió realizar por la situación de la pandemia por Covid-19, sumado,

según dijo, a la “irregularidad” de hacer la asamblea con un tope de 300 afiliados.

“Creemos que Arévalo está haciendo las cosas mal y nosotros como lista que queremos participar, pedimos urna y respeto a los compañeros, que no se mienta”, dijo.

Asimismo, puntualizó que no pudieron hablar con el titular del SOEM, mencionando que por más que sean minoría, actualmente se los debe respetar y brindar información a los afiliados.