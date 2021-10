Declararon ilegal el paro del SOEM y el gremio se movilizará al microcentro

Cada día que pasa escala un poco más el conflicto entre el Sindicato de Obreros y

Empleados Municipales (SOEM) y el Municipio capitalino. Ayer, tras el petitorio de la

comuna, la Dirección Provincial de Inspección Laboral declaró ilegal algunas de las

medidas de fuerza del sindicato intimándolo a que “deponga su actitud”. Notificación

en mano, el titular del gremio, Walter Arévalo, aseguró que se iban a profundizar las

medidas con movilizaciones al microcentro en dos turnos (mañana y tarde).

La Capital, en la nota enviada al organismo que tutela las relaciones laborales,

afirmaba que la medida de acción directa es ilegal por una serie de cuestiones. Entre

ellas, que no fue notificada dentro de los plazos establecidos y que hubo excesos en

las modalidades por los “bloqueos que afectan el libre ingreso y egreso de

empleados al Palacio Municipal”.

A la vez, el Municipio esgrimió que en “la Dirección de Higiene Urbana, además de

vedar el ingreso y egreso impiden el movimiento de los vehículos afectados al

servicio de recolección de residuos”. En esta línea, rescataron la ordenanza

promulgada en el 2019 que declara esencial el servicio de recolección de basura, y a

la vez, porque “tampoco se presentó el plan sustentable de prestación de servicios

mínimos durante el conflicto”.

En el análisis de la presentación, Inspección Laboral observa que el derecho a

huelga “posee limitaciones” en este caso puesto que “afecta la prestación de un

servicio público esencial tal como resulta ser la recolección de residuos”. En este

sentido, reseña que la modalidad de la huelga afecta servicios esenciales y va en

contra de “la ordenanza N° 7409/19” donde se impone “la obligación a la entidad

sindical de comunicar dentro de las 24 horas posteriores de haber informado el inicio

de medidas, cuál será el plan sustentable de prestación de servicios mínimos”.

“Se hace referencia a la citada ordenanza, por cuanto a más de encontrarse

supuestamente judicializada su validez, al día de la fecha resulta normativa vigente y

aplicable” se subraya dentro del dictamen. En esta línea, remarca que el SOEM no

acreditó el plan de contingencia con lo cual “ha violado en forma flagrante las

disposiciones legales en juego”.

Así, aparte de tener en cuenta que sigue vigente la ordenanza, el organismo se

enfoca sobre la actualidad “por cuanto el servicio de recolección de residuos reviste

carácter eminentemente sanitario y dicha importancia resulta aún más indiscutible en

la situación sanitaria con motivo del Covid- 19”.

“Debe, en un momento como el actual, brindarse preponderancia a la tutela de la

salud pública y ello amerita la necesidad de regularizar el servicio de recolección de

residuos, algo que no ha podido materializarse debido a que pesar de la

reglamentación vigente, la entidad sindical no cumplió con la presentación de los

planes de contingencia, obrando así contrario a derecho” se contempla.

De esta forma, define que por una parte “no existe impedimento para que la entidad

sindical y sus afiliados ejerzan el derecho de huelga sin perjuicio de lo cual al no

cumplirse con las condiciones establecidas por la ley vigente para su ejercicio debe

declararse la ilegalidad de la misma”.

De esta forma, la DPIL dispuso la ilegalidad de las medidas de acción directa e intimó

al SOEM “a que deponga su actitud o ajuste su accionar”. En otras palabras, que

presente un plan de contingencia.

Profundización

En diálogo con el programa radial Mirada Ciudadana, el dirigente sindical evaluó que

la resolución es “otro manotazo de ahogado del Gobierno de la provincia que intenta

pagar favores y provocar a los trabajadores”. Además, Arévalo calificó el dictamen

como una “ensalada que tiene vinagre y limón, no sabemos a quién quiere dejar

bien”.

También remarcó que van a recurrir la medida en todas las instancias posibles y que

“mañana (por hoy) los municipales vamos a profundizar el conflicto, nos movilizamos

por el microcentro mañana y tarde, desde las 8.00”.