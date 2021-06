Defensa de la familia Moya denunciará “retención indebida de cuerpo”

Tras la presunta cremación por error de un hombre de apellido Moya, el abogado

Bruno Jerez (foto) empezó a ejercer la defensa a pedido de la familia Moya y

adelantó que van a presentar una denuncia por el delito de “retención indebida de

cuerpo” ante la Justicia.

Jerez dio declaraciones a El Esquiú Play y mencionó que, en primera instancia, van a

pedir las medidas de investigación a los fines de determinar la autoría de este hecho.

“Nosotros lo encuadramos dentro del delito de ‘retención indebida de cuerpo’ porque

hasta ahora no se le entregó el cuerpo a nuestra defendida. Y por supuesto,

‘retención indebida del historial clínico’ porque tampoco sabemos cuál fue

fehacientemente la causa de muerte. Si bien existe una partida de defunción, no

sabemos si es así y tampoco podemos ni siquiera hacer una autopsia porque en el

caso de que sea Moya, ¿cómo se hace la autopsia? No hay forma. En ese caso,

vamos a entablar la acción civil correspondiente y vamos a pedirle al fiscal la

persecución penal para determinar la autoría de los delitos que nosotros vamos a

denunciar, como querellantes, el delito de ‘retención indebida del cuerpo’”, explicó

Jerez a este medio.

Jerez comentó que “si se lo cremó (al cuerpo de Moya), no hay forma de saberlo

porque la cremación destruye todo elemento genético, no hay forma de hacer un

análisis genético, un ADN para determinar quién es el que fue cremado”.

Luego, Jerez mencionó que en la jornada del lunes hicieron una denuncia contra

autores desconocidos –situación que se mantiene–, pero con la posibilidad de

ampliar la misma porque “tenemos muchos audios y mucho material fotográfico de

todas las personas que asistieron. Entonces, eso lo vamos a ofrecer como prueba

para determinar quién es el autor responsable del ilícito en cuestión”.

En otro pasaje, Jerez resaltó que por ahora solo tienen “dos o tres nombres de

médicos y nada más”.

El representante legal de la familia Moya, además, hizo referencia a la complejidad

del momento que están atravesando sus asistidos. “Necesitamos el cuerpo de Moya

para que sus familiares puedan despedirlo cristianamente. Es una situación muy

compleja, pedimos que la Justicia eche luz en el asunto y determine quiénes son los

responsables civiles directos”, siguió.

Crematorio

Jerez confirmó a este medio que anoche finalmente cremaron el cuerpo de una mujer

de apellido Endrizzi, con quien se había confundido a Moya. “Anoche nos

presentamos (en el crematorio), ingresa otro cuerpo de apellido Endrizzi, que es el

mismo que supuestamente se había cremado a la mañana. La cuestión es que se

abre el cadáver y con los familiares de la señora Endrizzi y los familiares de la señora

Moya y nos damos con que el cadáver pertenecía a la señora Endrizzi”, dijo Jerez.

El abogado también comentó que tomaron conocimiento del fallecimiento de una

persona de apellido Villavicencio, quien habría perdido la vida aproximadamente a la

misma hora en que lo hizo Moya.

“Nos enteramos que hay un señor Villavicencio que habría muerte en el mismo día,

aproximadamente a la misma hora, que fue enterrado en un cementerio camino al

dique Pirquitas. No sabemos si está enterrado el señor Moya o el señor Villavicencio,

Endrizzi no porque ya lo reconoció al cadáver su familia”, agregó.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que se pueda abrir el ataúd de Villavicencio,

Jerez respondió que eso lo van a tener que determinar ante la Justicia.