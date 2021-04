Definieron el lugar donde se llevará a cabo el juicio contra Naim Vera

El juicio por femicidio que se realizará contra Naim Vera Menem se realizará en la

sala de audiencias de la Cámara Penal N°1, comunicó la querella que representa a la

familia de la joven asesinada.

El abogado Sebastián Ibáñez, quien junto a Bruno Jerez representan a la madre de

Brenda Micaela Gordillo, comentó a El Esquiú.com que decidieron rechazar la

posibilidad de realizar el juicio en una sala teatral o auditórium, ya que esto

conllevaría más demoras.

“El Ejecutivo había puesto a disposición un espacio público, pero el

acondicionamiento que este lugar requería para la realización del juicio implicaba una

demora más y muy posiblemente que la fecha del debate se postergue, por lo que

directamente rechazaron esta posibilidad”, explicó Ibáñez. “Agradecemos el

ofrecimiento, pero es necesario que el debate se haga cuanto antes y la familia de la

víctima no quiere más demoras”.

La fecha del debate se fijó para el próximo 5 de mayo y la familia viene solicitando –

mediante el diálogo con el Tribunal y la recolección de firmas- que el debate se

realice de manera presencial y no virtual, es decir, con el imputado sentado en el

banquillo de los acusados y no presenciando el juicio por videollamada.

Femicidio

El 1 de marzo de 2020, la joven de 23 años fue asesinada presuntamente por el

joven, con quien mantenía una relación sentimental.

La pareja se habría encontrado en un departamento perteneciente a una tía de Vera

ubicado en Ayacucho Norte y aparentemente tras una discusión, Vera la habría

asfixiado.

Posteriormente, intentó quemar el cuerpo de la mujer en una parrilla, pero no

pudiendo concretar del todo su cometido, desechó sus restos en un contenedor de

basura y a la vera de la ruta N°4.