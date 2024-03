La subsecretaria de Salud de la Capital, doctora Fernanda Lagoria, señaló que los

casos de Dengue continúan en aumento, siendo Capital quien tiene la mayoría de

los casos en la provincia.

En ese sentido, indicó que “la enfermedad de Dengue es una enfermedad cíclica,

generalmente se dan brotes cada tres o cinco años, lo que estamos viendo desde

el 2009 en adelante es que esta cuestión cíclica de presentación es como que en

el tiempo se va disminuyendo, la brecha va siendo más cortita. Generalmente era

cada cuatro años en que íbamos a tener un brote y ahora entre dos y tres de

presentación de casos sostenidos”.

“La verdad que el sistema de salud estaba en alerta ante esta situación, entiendo

que haber pasado una pandemia que a todos nos pegó de distintas maneras, pero

sobre todo la cuestión de la prevención, a lo mejor nos abocamos mucho a Covid y

nos relajamos con los cuidados de Dengue porque la prevención primaria de

Dengue pasa por cada uno y después todo lo que el Estado o salud pudiera

intervenir”, afirmó en diálogo con Radio Valle Viejo.

En esa línea, Lagoria agregó que “la presentación de casos era algo que

esperábamos, quizás a esta altura hay que ver si en esta magnitud o no, pero el

país está en esta situación, en la provincia no estamos ajenos al cambio climático,

el clima se va tropicalizando y eso favorece aún más todas estas enfermedades.

Ante esta situación este año esperábamos un brote, quizás con este número de

casos o más”.

“Porcentualmente a la Capital le corresponde casi el 90% de los casos, si bien

estamos viendo un coletazo en el interior de la provincia, pero esta vez es Capital

quien tiene la mayoría de los casos, creo que no hay un barrio que no haya tenido

un paciente con Dengue en este último mes y medio”, aseguró.

Además, añadió que “en distintos barrios tenemos presentación sostenida de

casos, así que estamos trabajando con el ministerio de Salud, nosotros con

nuestras brigadas volviendo a realizar trabajos en el sur, es decir volver a trabajar

con controles focales más después de estas lluvias y creo que el pronóstico

anticipa que va a seguir lloviendo, así que hay que seguir insistiendo en el criadero

del mosquito, en poder secar lo más rápido posible que no quede agua

acumulada”.

“El ministerio de salud con sus brigadas haciendo un trabajo focal y preventivo en

el norte de la Capital y no dejamos de trabajar con los bloqueos en el centro. La

curva sigue en ascenso, esperamos un pico a mediados de marzo es lo que se

espera y de ahí se espera que haga una meseta y empiece a disminuir”, afirmó.