La Dirección Provincial de Epidemiología del Ministerio de Salud informó que en la

última semana (SE11) se detectaron 23 casos positivos de Dengue en la Provincia

totalizando en total hasta el momento 47 casos.

Del total de los casos de esta última semana, 1 pertenece al departamento

Andalgalá (Aconquija), 3 a Capital, 18 a La Paz (6 en Recreo, 11 en Icaño y 1 en

Quirós) y 1 caso a Valle Viejo (Villa Dolores).

En cuanto a la procedencia de los casos, 7 son importados, 12 se consideran

autóctonos y 4 se encuentran en investigación.

El serotipo identificado en los casos confirmados es el DEN-2, salvo un caso con

serotipo DEN-1.

El rango de edad de las personas afectadas es de 7 a 77 años, con una media de

34 años.

Cabe mencionar que las Brigadas no sólo llevan adelante los bloqueos en las

zonas circundantes a domicilios de los casos positivos detectados, sino que

también se continúa realizando descacharrado y consejería para evitar la aparición

de criaderos de mosquitos en los domicilios.

Además, equipos del Nivel Central están recorriendo el interior provincial,

brindando capacitaciones al personal de Salud y de los municipios, con el objetivo

de articular todos los circuitos de vigilancia y control de Dengue y otros arbovirus.

Al respecto, la secretaria de Medicina Preventiva y Promoción de la Salud Silvia

Bustos comentó que “hasta el día domingo que cerró la semana epidemiológica

número 11 tenemos contabilizados 47 casos en total diagnósticados en nuestra

provincia, de estos 47 casos 20 personas tienen el antecedente de viaje, o sea

que han contraído la enfermedad pasando sus días en otro lugar, fuera de nuestra

provincia y 23 que no poseen antecedentes de viajes y cuatro que están en

investigación”.

“Esa investigación que se realiza es tratar de ver bien por donde esta persona se

ha estado moviendo, si estuvo solamente en nuestra provincia o en otro lugar y

por supuesto tratar de obtener el domicilio real porque como sabemos en todo el

este de nuestra provincia tenemos una realidad de muchas personas que residen,

ya sea por cuestiones laborales o de otra índole, en la ciudad de Frías, pero que

aún conservan su domicilio en Catamarca”, aseguró.

En esa línea, agregó que “este es un trabajo que venimos realizando desde que

detectamos el primer caso junto con nuestros pares de la vecina provincia de

Santiago del Estero con una investigación en conjunto se trata de localizar el

domicilio real y a partir de allí se van reasignando bien los casos a qué provincia

corresponden porque esto lleva las actividades en terreno, esa es la importancia

de poder saber bien cuál es el domicilio real de las personas”

“Particularmente en todo lo que es el departamento La Paz tenemos 33 casos

hasta el momento diagnosticados, de estos 33 casos, 25 se encuentran en Icaño

donde tenemos un brote importante, siete de Recreo y uno de Quiróz”, indicó

“Las actividades de descacharrado vienen llevándose adelante desde principio de

año es algo que no se corta, se articula con los municipios, muchos ya tienen

brigadas conformadas. En estas últimas semanas se estuvo fortaleciendo con

capacitaciones tanto para las brigadas y los equipos de salud”, afirmó.

Por último, comento que “en toda la zona del Este nos está colaborando una

brigada que corresponde a la base nacional de Chagas, ellos ya llevan más de dos

semanas haciendo base ahí con todo lo que son las actividades de bloqueo,

fumigación en terreno, primero empezaron haciendo la fumigación correspondiente

a las ocho manzanas alrededor de los casos positivos y a medida que se fueron

incrementando los casos las medidas cambian y se utiliza otro tipo de

maquinaria”.

Andalgalá refuerza las tareas preventivas ante un caso

La Subsecretaría de Salud en conjunto con el hospital zonal José Chaín Herrera

de Andalgalá llevó adelante un operativo de desinfección ante la detección de un

caso positivo de dengue.

Desde la dirección del hospital se solicitó a la población tener presente las

medidas de prevención.

-Tapar los recipientes con agua, eliminar la basura acumulada en patios y

áreas al aire libre, eliminar llantas o almacenamiento en sitios cerrados.

-Utilizar repelentes en las áreas del cuerpo que están descubiertas.

-Usar ropa adecuada camisas mangas largas y pantalones largos.

-Eliminar lugares donde se cría el mosquito

La fumigación puede ayudar a disminuir la población de mosquitos adultos,

pero no es muy útil para evitar que se reproduzcan.

Este mosquito suele criarse dentro de nuestros hogares. La hembra coloca

huevos (muchas veces invisible al ojo humano) en los bordes de recipientes

donde haya agua acumulada.