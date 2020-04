Denuncia penal y repudio al Intendente Polti

Las declaraciones del intendente de Recreo (La Paz), Luis Polti, referidas al incidente

ocurrido cuando una enfermera municipal le solicitó que le proveyera de insumos,

como barbijos, para poder trabajar en un control sanitario, no cayeron bien y

generaron que se radique una denuncia penal contra el jefe municipal.

La denuncia penal se presentó en la jornada de ayer en la Fiscalía Penal de Recreo,

ante Jorgelina Sobh, y si bien será la fiscal quien deberá determinar si imputa y bajo

qué acusación a Luis Polti, en principio la presentación judicial sería por violencia de

género.

Paula Nieto, la enfermera que fue blanco de la reprimenda de Polti, en diálogo con El

Esquiú.com, primeramente, confirmó la presentación de una denuncia penal, para

luego indicar: “Pude radicar la denuncia ahora, porque la vez pasada no pude hacerla

no me la quisieron tomar en su momento, pero hoy -por ayer- gracias a Dios la pude

llegar a hacer”.

En cuanto a la imputación que le podría caber al intendente recreíno, Nieto aclaró

que no sabe “cómo la irán a caratular”, pero adelantó que en la jornada de hoy la

estarían informando sobre esto. Asimismo, mencionó que a la denuncia le anexará el

audio del incidente ocurrido la semana pasada.

Sobre los motivos que la llevaron a presentar la denuncia penal, Paula Nieto

mencionó: “Al escuchar que el señor Intendente me sigue amenazando, que me va a

caer la mayor de las sanciones y de que él me había denunciado penalmente, porque

supuestamente él dice que yo la grabé y todo eso, me animé a hacer la denuncia yo

también”.

Concejales, en silencio

En otro orden de cosas, Paula Nieto dio a conocer que desde el Concejo Deliberante

(CD) de Recreo no hubo “ninguna clase de contacto”, agregando que ninguno de los

concejales, ni su presidenta, Paloma Herrera, ni desde la oposición se comunicaron

para conocer su situación.

Por otra parte, Nieto también dio cuenta de que la directora de Salud de la comuna,

Inés Maldonado, la visitó ayer a los fines de comunicarle que se presente a trabajar

en una posta sanitaria en el turno mañana, pero Nieto le recordó que ella está

trabajando en una farmacia a la mañana dada la situación que vive con su hija

discapacitada.

En otro orden de cosas, Paula Nieta expresó su satisfacción por el acompañamiento

que recibió desde distintos sectores, incluso remarcó que al momento de presentar la

recreína estuvo acompañada por el grupo “Perlas Solidarias”.

La “Norma Plá” repudió a Polti

Ante los reiterados atropellos y maltratos del intendente de Recreo, departamento La

Paz, nuestra organización quiere expresar su REPUDIO, a la vez solidarizarnos de

manera particular con la Sra. Paula Nieto, enfermera y trabajadora de este municipio.

Destacamos también que el intendente Luis Polti anteriormente se manifestó de

manera despectiva y violenta contra otras mujeres que cumplían funciones como

trabajadoras del Estado Municipal.

En estos días donde los riesgos sanitarios acechan en el mundo y los principales

protagonistas son precisamente quienes velan por la salud y el control sanitario,

entre otros espacios en los accesos a centros urbanos, su función como

responsable político local es hacer cumplir las normativas dispuestas por los poderes

Ejecutivos Nacional y Provincial.

Atento a lo expuesto, denunciamos y exigimos a las instituciones correspondientes

aplicar las leyes y normativas correspondientes, aplicar las leyes y acuerdos que

protegen a las mujeres de estos actos violentos y discriminatorios, en los que

reiteradamente incurre este funcionario público, que constantemente ejerce desde el

poder que le otorga un puesto transferido por la ciudadanía sobre los derechos de

las mujeres.

Agrupación Norma Plá Catamarca

Firmantes: María Elisa Rueda, Carolina Melnik, Nancy Quiñones, Norma Toledo,

Emperatriz Márquez, Alicia Guichon, Sara Torrente, Graciela Álvarez, Julio Herrera, y

siguen las firmas.