Una grave denuncia por un presunto hecho de mala praxis médica fue radicada en

la unidad Judicial N° 3, la cual es investigada por el fiscal Gabriel Maturano. El

hecho sucedió el pasado 11 de diciembre, cuando se conoció la drástica noticia de

que un bebé de 37 semanas de gestación murió en el vientre de su madre.

Según el denunciante y padre de la víctima, José Félix Varela, un humilde

trabajador, el cual no posee obra social acudió durante todo el embarazo a realizar

los controles correspondientes en la Maternidad Provincial 25 de Mayo. Esta sería

su tercer hijo, ya que anteriormente había acudido al mismo lugar donde nacieron

sus hijos mellizos, casualmente mediante una cesárea.

De acuerdo a lo que pudo conocer este diario, el hombre contabilizó que a su

pareja le realizaron cuatro ecografías a lo largo del embarazo, aunque las últimas

dos, las hizo en forma particular, debido al conflicto de los trabajadores de la salud,

quienes estaban con paro.

Como pudo Varela pagó cerca de 10 mil pesos cada una para que fueran

realizadas en uno de los mejores centros de diagnóstico por imágenes ubicado en

calle Rojas al 200. El último de los informes que realizó el doctor Hugo Giménez,

fue realizado el 7 de diciembre pasado, donde el profesional de la salud,

recomendaba claramente que se debía realizar una cesárea de urgencia, ya que el

bebé pesaba 4 kilos 400 gramos, según el denunciante.

Con el informe en mano, el mismo día, el denunciante acudió con su pareja a la

Maternidad Provincial 25 de mayo, donde fue controlada, presuntamente por una

doctora de apellido Farías, la cual se habría negado a internarla y a cambio le

ofreció un turno para internarla el 13 de diciembre para que se lleve a cabo la

cesara el 14 de diciembre pasado, había quedado programado.

Varela, explicó que, aunque no estaba conforme con esta contradicción, más aún

cuando el especialista en imágenes le había recomendad una cesárea urgente, se

fue a su casa con su pareja, la cual el día 11 de diciembre, es decir, apenas tres

días después de que fuera al control antes mencionado es que, sintió un fuerte

dolor abdominal por lo que debió llevarla de urgencia nuevamente al mismo lugar.

Finalmente, aquel día se confirmó lo peor, el bebé ya había muerto 24 horas antes

y según su padre, este ya pesaba más de 5 kilos “iba a ser enorme mi hijo, ellas

me lo mataron” acusó Varela, quien de inmediato radicó la denuncia penal por el

supuesto delito de mala praxis médica.

La causa recayó en el fiscal Maturano, quien hasta ayer no había llevado a cabo

medidas al respecto de la investigación, ni tampoco llamó a la familia de la víctima

para ampliar la denuncia, algo que provoca un profundo dolor en la familia Varela,

quien no pudo pasar las fiestas de fin de año con su pequeño hijo, a pesar de

haber cumplido con todas las recomendaciones médicas solicitadas.