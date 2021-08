Denuncia que perdió su embarazo de 8 meses tras la mordedura de un perro

Una mujer oriunda de Belén denunció públicamente que su cuñada, Claudia Vacasur,

perdió un embarazo de 8 meses de gestación tras sufrir la mordedura de un perro.

De acuerdo a lo expuesto, tras el hecho no habría sido asistida en el Hospital Zonal

de la debida forma y a causa de esto, el bebé falleció antes de nacer.

Por un lado, la mujer que se identificó como Nelly Ríos, aseguró que la propietaria del

can que dio inicio al trágico hecho ya ha tenido denuncias por hechos similares,

aunque “nunca hacen nada al respecto, siguen sucediendo estos hechos y nadie

acciona para encontrar soluciones”.

De acuerdo a su relato, la embarazada ingresó al nosocomio, se le efectuaron

“curaciones pero nunca le hicieron control de su embarazo que estaba de 32

semanas. Al día siguiente, sábado 21 de agosto, nuevamente ella regresó al

nosocomio porque no sentía al bebé”.

La mujer se quejó amargamente porque al ser asistida su familiar, no habría presente

una obstetra de guardia y luego de declararse mediante un ultrasonido que el feto no

presentaba signos vitales, la mujer debió aguardar más de 7 horas en esa situación

para recién acceder a una cesárea, con todas las consecuencias psicológicas que

esto conlleva.

“Dada de alta mi cuñada hablamos personalmente con el médico y nos expresó que

él ya tenía conocimiento que él bebé estaba sin vida y es por eso que no era urgente

llegar al hospital”, lo que el facultativo habría usado como justificativo para la demora

en la intervención quirúrgica.

“Nuestro reclamo es por la negligencia de quienes tienen en sus manos nuestra

salud, por la falta de ética profesional con la que se manejaron los profesionales que

debieron haber asistido a tiempo y de manera urgente a mi cuñada Claudia. Incluso

luego de todo lo vivido anteriormente y como si “eso hubiera sido poco” ya teniendo

ese diagnóstico a las 21 horas programan la cesárea para el día domingo 22 a las

12 del mediodía, sin tener en cuenta la situación psicológica que estaban

atravesando los padres y la familia”.

En la carta abierta que la mujer compartió con El Esquiú.com, la familia se quejó por

la falta de empatía del personal hospitalario y aseguran que ante las quejas

efectuadas a los directivos, éstos explicaron la situación asegurando que “todo lo

sucedido se produjo por una falta de comunicación”.