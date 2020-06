Denuncian a policia judicial por acoso, sextorsión y hostigamiento

Una empleada judicial denunció a su expareja, un hombre que se desempeña como

policía judicial, por hostigarla y amenazarla constantemente con exhibir fotos íntimas

suyas, además de exigirle que se quite la vida.

La causa, que se encuentra en manos del fiscal Ezequiel Walther, ya cuenta con un

CD repleto de pruebas de las amenazas emitidas por el sujeto, quien aún no fue

detenido.

La abogada que representa a la mujer de 50 años, Silvia Barrientos, contó a El

Esquiú.com el calvario que ésta vive desde la separación. “Lo denunciamos en la

Unidad de Violencia de género por chantaje, amenazas e instigación al suicidio

porque en algunos mensajes llega a decirle que ella ‘tiene que quitarse la vida para

hacerle un bien a la comunidad’, además de insultarla de formas irreproducibles”.

La letrada indicó que el sujeto, constantemente se acercaría a la casa de la víctima

para amedrentarla y en algunas ocasiones habría ingresado a su domicilio sin su

consentimiento.

“El hostigamiento es constante y esta mujer tiene miedo, ya que no puede hacer su

vida de forma normal, él lo que le pide es tener sexo con ella a cambio de no hacer

públicas las fotos y videos íntimos que conservó de cuando mantenían la relación.

Además le hizo firmar un documento en blanco y también la chantajea asegurándole

que le causará un perjuicio económico”.

“Si no sos mía no serás de nadie”

El hombre, además de presentarse sorpresivamente en su vivienda, le asegura en

los mensajes que “nunca serás feliz. Si no sos mía no serás de nadie”, además de

insultarla constantemente. Tras estos mensajes cargados de odio y violencia, el

sujeto suele escribirle reiteradamente “te amo” e inconsistencias de ese tipo.

La querellante indicó que días pasados el fiscal a cargo de la investigación de la

causa ordenó una serie de medidas, entre las que se destacaron el allanamiento en

la vivienda del policía judicial, de donde se incautaron dispositivos electrónicos que

están siendo peritados para la obtención de pruebas.