PARA SUMARLAS A FILAS FEMINISTA DEL ESTE

Lo planteó el concejal Federico Mercado, quien impulsa el pedido de suspensión al intendente Elpidio Guaraz.

El presidente del Concejo Deliberante de Santa Rosa, Federico Mercado, denunció que Ester Guaraz, hermana del intendente Elpidio Guaraz y secretaria de Desarrollo Social del municipio, presionó a empleadas municipales para que se sumen al Movimiento Feminista del Este. Este espacio es el que pide que se respete la paridad de género en el Concejo Deliberante de la localidad. Concretamente, el Movimiento Feminista que comanda Ester Guaraz pide la banca de Mercado, quien fue aliado del intendente pero hoy está en contra. Mercado con Mario Páez son los que impulsan la suspensión de Guaraz para que se presente en la justicia en el marco de la denuncia por abuso sexual en su contra.

“La hermana del intendente está presionando a muchas de las chicas del municipio para que firmen nota para que se alineen dentro de un movimiento feminista que está tratando de comandar”, dijo Mercado en diálogo con “Cae el telón” de Radio Ancasti, a lo que agregó: “Que este espacio tiene muy pocas adhesiones, porque a pesar de que son empleadas municipales y que reciben una serie de pensiones, muchas de las chicas le dijeron que no a la firma de una nota en la cual pretenden solicitar que se cumpla con la paridad de género”.

Mercado le quitó legitimidad al reclamo del cumplimiento de la paridad de género en el Concejo al sostener que este principio hecho ley se refiere a los cargos electivos. “Al momento de elegir los concejales, las listas deben estar conformadas por mujeres y hombres en partes iguales y eso se cumplió en su debido momento”, sostuvo.

Más adelante, afirmó que a los hermanos Guaraz más que por la paridad de género, están preocupados en apartarlo del cargo. “Les preocupa que, desde que estoy al frente del Concejo, éste tiene una apertura a la sociedad. Antes estaba totalmente cerrado donde no se sabía qué pasaba adentro. Nosotros sancionamos una ley para que los empleados puedan cobrar el 82% móvil para cuando se jubilen”, dijo.

Agregó que la semana pasada, cuando se intentó tratar el proyecto para suspender al intendente, desde el municipio se llevaron empleados al Concejo sin decirles para qué iban. “Les mintieron que venían a una inauguración de una sala velatoria y cuando llegaron al Concejo los empleados se negaron y se quedaron en la plaza. Los funcionarios los amenazaron y los filmaban para ver si se reunían con nosotros”, afirmó.

Reunión fallida

Una vez más, la comisión especial que se creó para analizar el pedido de suspensión del intendente no se pudo reunir por la ausencia del concejal Fabián Lezana. Ésta es la segunda oportunidad que la comisión no puede comenzar con el tratamiento del proyecto por el faltazo de este edil cercano a Guaraz. «En esta oportunidad, no hubo un justificativo formal de ausencia. En las anteriores, el edil presentó certificado médico», dijo Mercado.

El presidente del cuerpo dijo que se pasó a un cuarto intermedio hasta la semana próxima a la espera de que Lezana concurra a la comisión. «Queremos que esta cuestión se resuelva rápido porque hay muchos temas importantes que también tiene que tratar el Concejo», cerró.

Fuente: El Chasqui Digital

