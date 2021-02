Denuncian que escuelas no tienen agua y deben buscar en casas de vecinos

Denuncian que escuelas no tienen agua y deben buscar en casas de...

Las reiteradas advertencias que vienen realizando desde el Sindicato de Empleados No Docentes del Ministerio de Educación de Catamarca (SENDMECa) por el mal estado en el que se encuentran numerosas escuelas a menos de 20 días del inicio de clases, parecen no ser escuchadas. Ahora, desde ese gremio reiteraron su preocupación y develaron que en algunas escuelas ni siquiera tienen agua y deben pedirle a vecinos para abastecerse.

En varias oportunidades EL ANCASTI se hizo eco de lo que sucede tanto en la Capital como en el interior de la provincia donde las escuelas no fueron intervenidas durante todo el año pasado a pesar de que no hubo clases y ahora a poco de reiniciar la presencialidad siguen en el mismo estado de abandono.

Cristian Salman, secretario general del SENDMECa, develó que realizó un relevamiento por 20 escuelas de la Capital y solo una de ellas está en condiciones para recibir alumnos. “La situación es complicada, nos preocupa muchísimo. En el microcentro recorrí todas las escuelas y solo en la ´Jorge Newbery´ está en condiciones. Otras tienen graves problemas de insumos, por ejemplo en la Clara J. Armstrong el personal no docente no tenía insumos para nada. Solo los mandaron a limpiar con agua. Hay problemas de infraestructura, la gente de Obras Públicas se presentó pero no se realizaron las mejoras correspondientes”, develó Salman en diálogo con Radio Ancasti.

“El problema de agua es gravísimo en toda la Capital. Hay escuelas que tienen que salir a pedirles a los vecinos agua para poder higienizar la escuela. Evidentemente no están en condiciones de poder recibir a nadie”, denunció y puso como ejemplo la escuela del barrio 500 vv. en el norte de la Capital donde él vio cómo llevaban agua en botellas desde casas vecinas.

“Las autoridades no tomaron dimensión del estado real de las escuelas. A mí me tomó una semana hacer el relevamiento y se ven distintas realidades en cada establecimiento con diferentes problemas. Hay falta de agua, de insumos, problemas de personal ya que hay escuelas en las que tienen un solo ordenanza para limpiar en 40 minutos, eso es imposible”, remarcó con preocupación.

En esa línea denunció que si bien hubo visitas del personal de Obras Públicas (área encargada de los trabajos de mantenimiento de escuelas) que relevaron el estado de los edificios, pero luego “no volvieron más”.

“Hay escuelas del centro en las que se comprometieron a ir arreglar desde el año pasado y no volvieron. Hay escuelas en las que a grandes rasgos se ve que tienen mampostería del techo caída, problemas de luminarias, entre otros que no se arreglaron”, recalcó.

Sin respuestas

En ese sentido recordó que desde el gremio ya presentaron varias notas a la ministra de Educación (por Andrea Centurión) sobre las necesidades que tiene el personal no docente, pero no obtuvieron respuestas. Ahora pudieron dialogar con Ariel Luna, Ministro de Trabajo, y acordaron que el gremio presente un pedido formal sobre la necesidad de indumentaria para que eso sea subsanado por ese organismo.

Salman expresó que el deseo de los trabajadores no docentes es que retornen las clases, pero quieren tener seguridad en las condiciones laborales debido a que ya hay casos positivos de COVID-19 entre los trabajadores. “Es el Estado quien debe asegurarle la higiene tanto a docentes, alumnos y el resto del personal”, remarcó.