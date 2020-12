Denunciaron ante la Justicia y en el INADI al director de la obra social por violencia laboral

lencia se hizo público en la jornada de ayer, por medio de la secretaria general de la obra social de los trabajadores de la obra social, Luz Rondán, quien comentó que “esto sale a la luz porque la trabajadora se animó a denunciarlo, pero esta no es la primera vez”. La gremialista, en diálogo con Radio Valle Viejo, indicó que estos hechos suceden desde el arribo de Bazán y que el clima de armonía en el que se trabajaba hasta su llegada se vio quebrantado y que esta denuncia lo viene a comprobar.

Consultada sobre el hecho que derivó en la denuncia judicial y ante el INADI, Rondán detalló: “Sin entrar en grandes detalles, se puede decir que todo sucedió entre insultos, gritos, el maltrato psicológico, tratar como a idiotas y con una frase que no se le cae de la boca. Porque así como yo lo voy a decir, no va a ser relevante, pero sentir eso dicho a los gritos y frente a uno, es bastante perturbador. Él dice siempre: ‘Usted se calla, mientras el director habla’. Y luego, poniéndose el dedo en la cien repite: ‘¿Usted no entiende que mientras el director habla, usted se tiene que callar?’. Y hacerle eso a una mujer, no tiene sentido. No tiene por qué tratar así a ninguna persona”.

La gremialista confirmó que este hecho fue denunciado ante la Unidad Judicial Nº 3 y en el INADI, que cuenta con testigos “y que se continuará con el trámite”, acotó. Además, agregó que esta situación fue notificada al gobernador de la provincia, quien mediante nota fue informado de este y otros hechos sucedidos en la obra social. “En el día de la fecha, he enviado una nota al Lic. Jalil para que tome conocimiento de esto e intervenga”, añadió Rondán.

Renuncias

Las situaciones de violencia no tendrían como destinatarios solo a mujeres, por lo que la denuncia no se formula como de género, sino que es en general. Ya que se han vivido otros episodios contra trabajadores, a quienes se los acosó al punto que debieron renunciar a su puesto de trabajo. “El caso de este compañero fue porque se lo obligó a hacer un trabajo que no le correspondía y que, además, eso lo exponía, en este tiempo de pandemia, a enfermarse cuando en su realidad familiar esto era muy peligroso. Ante esto, el trabajador prefirió dejar de trabajar, con el gran problema que esto le trajo en su situación económica”, indicó.

El clima de agresión no solo tiene como destinatarios a los empleados, sino que también son los afiliados quienes lo deben padecer. Un hecho grave, relatado por la secretaria general de SEO, puntualizó que una persona perdió la estabilidad y se desmayó delante de Bazán, tras este haberle gritado recrimándole una actitud. Lo más lamentable aún es que, ante esta situación, “él no actuó como médico y no a la persona”, según lo comentado por Luz Rondán.

Sin audiencias

El gremio, desde agosto, viene presentando notas con pedidos de audiencia, para tratar diversos temas y, a la fecha, no han obtenido respuesta. En la última requisitoria se le solicita respuesta por el cierre de las delegaciones del interior, como es el caso de La Rioja, donde por falta de pago los empleados fueron desalojados de la sede y ahora, deben continuar con sus servicios desde sus propios hogares. Esto ocasiona incomodidad tanto para el trabajador como para el afiliado. Similar situación se estaría generando en Córdoba, donde las oficinas y al contrario a las aperturas que se vienen dando en todas las actividades y niveles, aún permanece cerrado y sin atención.