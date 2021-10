Denunció a su jefe por abuso y meses después la fue a buscar a Córdoba

Una joven que el año pasado denunció a quien era su jefe en una cervecería por

abusar sexualmente de ella, ahora lo denunció nuevamente por ir a buscarla a su

lugar de trabajo en Córdoba para hostigarla por haberlo expuesto ante la Justicia.

El abogado que representa a la presunta víctima como querellante, Carlos Rosales

Vera, dio a conocer que realizó una presentación ante la Fiscalía de Instrucción que

tiene en sus manos la causa, en la que solicita que “ordene una medida perimetral

restrictiva contra el denunciado y le imponga que, mientras dure el proceso penal, se

mantenga a una distancia de 200 metros de mi asistida y no se pueda comunicar

bajo ninguna circunstancia de manera directa ni indirecta por vía electrónica, redes

sociales, telefónica o de la manera que la tecnología permita con ella, bajo

apercibimiento de ley”.

Es que, recientemente, de acuerdo a lo que denunció la joven, el acusado se

presentó en la ciudad de Córdoba, más precisamente en el shopping donde la joven

trabaja, situación que le habría generado miedo.

La exbartender, que cursaba sus estudios en Córdoba regresando a Catamarca de

visita esporádicamente, había decidido no volver a la provincia tras lo sucedido para

evitar cruzarse con el acusado, e irónicamente, éste la habría ido a buscar a la vecina

provincia.

Abusos

De acuerdo a lo relatado por la denunciante en diciembre de 2020, su exjefe habría

tenido por costumbre llamar a sus empleadas a una oficina ubicada en el primer piso

del local, la cual es utilizada por los tres socios del emprendimiento cervecerogastronómico y allí, aprovechando la inexistencia de las cámaras de seguridad,

habría sometido sexualmente a sus empleadas.

Habría otras jóvenes en la misma situación que la denunciante, pero que habrían

desistido de radicar la denuncia por presión social o de otra índole, indicaron.

El hombre también habría cometido abusos mediante tocamientos impúdicos en otras

partes del local que no eran alcanzados por las cámaras de seguridad.

De acuerdo a la denuncia puntual de la muchacha, su entonces jefe habría abusado

sexualmente de ella en al menos ocho ocasiones en el lapso en el que prestó

servicios en la cervecería, pero al principio se mantuvo en silencio por miedo y

vergüenza, además de la necesidad de mantener su fuente laboral.

La causa es investigada por la Fiscalía de Instrucción Penal Nº8 a cargo de Miriam

López.