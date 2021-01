Depositaron los fondos y la UTA levantó el paro de colectivos

Ante la amenaza de paro de la UTA por demorar los pagos de los haberes de los choferes, la Provincia depositó en las cuentas de las empresas los fondos del subsidio al Transporte. De esta forma y al cierre de esta edición, la medida de fuerza estaba suspendida.

El gremio había convocado a no prestar servicios de transporte de media y corta distancia a partir de las 0 de hoy y por 48 horas, es decir hasta mañana a las 24.

En una nota dirigida a la directora de Transporte, Andrea Álvarez, señaló que la medida es ante la falta de pago de los haberes correspondientes al mes de diciembre, segunda cuota del aguinaldo, segunda cuota del acuerdo por diferencia de sueldos de septiembre a diciembre 2020 y segunda cuota del acuerdo por suma no remunerativa.

Ayer, la Provincia depositó los fondos en las cuentas de las empresas y éstas se comprometieron a pagar sus deudas a los trabajadores.

Según explicaron desde el gremio, las empresas GM y Rubí ya habían cerrando un acuerdo con los empleados por lo que el servicio para hoy será normal.

Por su parte, la empresa El Nene también había alcanzado un acuerdo con sus trabajadores por lo que también sus colectivos iban a circular normalmente.

Al cierre de esta edición, la empresa 25 de Agosto seguía negociando con los delegados del gremio y se esperaba que se pueda llegar a un acuerdo.

En el caso de que no se llegue a un entendimiento, la Provincia iba a acordar con las otras firmas para cubrir los recorridos de la 25 de Agosto para que no se vea comprometido el servicio.

Desde el gremio explicaron que la situación de cada empresa es distinta por lo que los delegados tenían que negociar en forma particular con los titulares de las firmas. En ese sentido, había algunas que habían pagado el aguinaldo pero no el sueldo y otras que directamente no habían pagado nada. El compromiso es que las deudas se cancelen en forma total en el transcurso de la próxima semana.