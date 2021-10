Descubren un impresionante calamar a 4000 metros de profundidad

Aunque el hombre tema adentrarse a tanta profundidad, cuando lo hace, hace descubrimientos sorprendentes. Como el calamar “de otro planeta” que descubrieron los científicos del Schmidt Ocean Institute.

Se trata de una criatura de imponente belleza, llena de colores fluorescentes, que no sólo emite luminosidad, sino que tiene un cuerpo alargado y lleno de picos iridiscentes.

Los investigadores se toparon con este ejemplar cuando realizaban una expedición a bordo de la embarcación Falkor. Por lo que lograron observar, este género nunca visto de calamares habita en las profundidades mesopelágicas y batipelágicas inferiores del océano, a 4.000 metros de profundidad, casi por completo fuera del alcance de los rayos del sol.

El Planctoteuthis capturado en el video fue visto en 2019 y el instituto lo trajo nuevamente a la luz en su segundo aniversario.

¡Miralo acá!

We briefly came across this beautiful squid yesterday during a #DesigningTheFuture ROV dive. Anyone have a name or more info about it? @MBARI_News @SarahMackAttack @TheOctoNation @BioinspirLab @KakaniKatija @universityofri @urigso @bphillipsdeep6 @wyssinstitute pic.twitter.com/h83lO5GyBd

— Schmidt Ocean (@SchmidtOcean) October 15, 2019