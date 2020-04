Desde el aislamiento disminuyó un 50% la atención en guardia del hospital San Juan

El director del Hospital San Juan Bautista, Lisandro Arcuri, dio a conocer que existe un baja importante de las atenciones en emergencia por la guardia del nosocomio, explicó que tras la declaración de las medidas de aislamiento social obligatorio se evidenció una importante baja en la cantidad de accidentes de tránsito que llegan para recibir asistencia médica al igual que otros tipos de atenciones.

Estamos haciendo un análisis estadístico porque han bajado sensiblemente los casos de accidentes que ingresan por la guardia. Hasta el momento si comparamos con meses anteriores la atención casi disminuyó un 50% y más, sobre todo en relación a abril del año pasado. Han disminuido sensiblemente las consultas y atención por accidentes graves, esto se debe a la menor circulación de la gente”, evaluó en declaraciones radiales.

Arcuri destacó que en cuanto a los accidentes graves que requieren de internación, y en muchos casos de los servicios de neurocirugía y traumatología, la disminución es mucho más importante descomprimiendo así los servicios del nosocomio.

También, comentó que se registró un leve incremento de los accidentes menores, que son representativos, domésticos y los heridos en riñas con vecinos, aunque admitió que no en porcentajes muy significativos.

Sector especial

Sobre la atención que brinda el hospital San Juan Bautista a casos sospechosos de Coronavirus, explicó que el nosocomio se encuentra trabajando bajo un protocolo que incluye un sector de aislamiento, que es el encargado de recibir a aquellos pacientes que llegan manifestando algún síntoma compatible con el virus.

Explicó que un promedio de entre 10 y 12 pacientes se reciben por día en el área de aislamiento, que manifiestan algún tipo de síntoma ya sea fiebre o tos, entre otros.

«Una vez que son atendidos se evalúan si se precisa aplicar el protocolo como caso sospechoso o no, ya que no todos cumplen con estos requisitos. Muchas veces la fiebre u otro síntoma, es por otro cuadro”, explicó.

En este sentido, destacó que aún no llegó la época en que las enfermedades respiratorias se manifiestan con mayor frecuencia y remarcó que el clima está ayudando.

En cuanto a la disponibilidad de insumos, dijo que es una preocupación provincial, nacional y mundial, aunque garantizó que en el nosocomio más importante de la provincia cuenta con la cantidad de insumos necesarios debido a que contaba con un stock disponible previo y a estos se sumaron las compras realizadas por el ministerio de

Salud.

Aseguró que todas las emergencias que son atendidas en el sector de aislamiento cuentan con los elementos de protección necesarios y que el personal fue capacitado y permanece en capacitación constante para enfrentar la pandemia. De hecho el nosocomio tiene un equipo especial de profesionales destinados a la atención de personas con problemas respiratorios, esto posibilita que el grupo se capacita de manera permanente.