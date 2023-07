Ya con el cierre de listas en el pasado, desde el oficialismo se impulsó un proyecto

para establecer la paridad de género tanto en las precandidaturas para las

Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO) como las candidaturas

para ocupar cargos públicos Ejecutivos electivos tanto a nivel provincial como

municipal. Dicho de otra forma, se promueve que la fórmula de Gobernador y Vice

no esté compuesta exclusivamente por personas del mismo género.

La iniciativa fue presentada por la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia

Guerrero. Dentro del proyecto, la legisladora indica que “la igualdad formal

establecida en las Constituciones Nacional y Provincial no ha sido suficiente para

garantizarnos a las mujeres la posibilidad de ser postuladas a determinados

cargos ya que, si bien se sancionó la Ley de Paridad de Género abriendo el

horizonte de la representación parlamentaria paritaria, pareciera que cada avance

normativo se transforma en techo que nos impide avanzar en otros espacios de

representación política”.

Guerrero no deja por fuera lo que fue el cierre de listas. Indicando que las mujeres

son objeto de prácticas discriminatorias “orientadas a dejarnos al margen de la

posibilidad de acceder a postulaciones de cargos ejecutivos” remarca que “las

fórmulas presidenciales y gubernamentales propuestas como oferta electoral para

las PASO son un manifiesto ostensible de la invisibilización del 51% de la

población argentina y de nuestra provincia”. “Lo mismo sucede con las

postulaciones a ocupar la titularidad del Departamento Ejecutivo en las

Municipalidades” acota.

A la vez subraya que “ha quedado evidenciado en el proceso electoral en marcha

que sin la obligatoriedad que emana de la ley, será imposible garantizar -a las

nuevas generaciones de mujeres políticas- el acceso a la representación tan

anhelada y a la que tenemos derecho como ciudadanas”. Guerrero incluso

contrasta que a las mujeres se les exige con impiadosa rigidez mientras “los

hombres ni siquiera son escudriñados, ni mucho menos, excluidos de las

postulaciones, aun cuando sobre algunos de ellos pesaren causas penales en

trámite por la presunta comisión de delitos contra la integridad sexual o cometidos

en contexto de violencia de género”.

Así las cosas, plantea avanzar hacia una “Democracia Paritaria”, como un proceso

transformador que “renueve y revitalice la política, y allane el camino para el

ejercicio de los derechos humanos de las mujeres”. En este orden de ideas,

remarca que “la representación igualitaria de las mujeres en espacios de decisión

política, mejora la calidad de la democracia y aporta a la construcción de una

sociedad más inclusiva, integradora y sostenible”.

“Necesitamos imperiosamente que la ley establezca obligatoriamente el principio

de Paridad de Género para los cargos públicos Ejecutivos electivos, tanto en el

orden provincial como en los ámbitos municipales, a fines de garantizar que la

Provincia de Catamarca avance efectivamente hacia una democracia

verdaderamente paritaria” destaca la titular de Diputados.

De esta forma, propone que la conformación de la fórmula gubernamental “cumpla

irrestrictamente con el principio de paridad de género; Si el/la postulado/a al cargo

de Gobernador/a fuese de un género, el/la postulado/a a Vicegobernador/a debe

ser de otro género”.