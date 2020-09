Desde hoy están habilitados los bares, caminatas y ciclismo hasta en grupos de 3

el Ejecutivo provincial amplió el listado de actividades y servicios exceptuados

de cumplir el aislamiento social, preventivo y obligatorio a bares, restaurantes y

actividades físicas al aire libre.

Según establece el decreto, a partir de hoy, se permite la apertura al público de

bares, restaurantes, confiterías y locales gastronómicos.

A la vez, señala que se autoriza el desarrollo de caminatas, running y ciclismo en

grupos de hasta tres personas. Estas actividades se podrán realizar en el horario de

8.00 hasta las 20.00.

También fueron incluidos en el instrumento establecimientos para la atención de

personas víctimas de violencia de género.

En el decreto se invita a los Municipios a adherir en lo que resulte pertinente y

conforme la situación epidemiológica local.

En las fundamentaciones de la ampliación de actividades físicas, señala: “Que en

atención a lo solicitado respecto de la habilitación de algunas actividades

relacionadas con la salud de la población en general, como lo es la actividad física,

se resuelve permitir la realización de caminatas, running y ciclismo en grupos

reducidos, de manera tal de no generar la concentración de personas”. En tanto que

por los establecimientos gastronómicos, indica que “que se considera necesario

tender a la progresiva reactivación de las actividades económicas, siempre y cuando

la situación epidemiológica lo permita y mientras se mantengan las condiciones de no

saturación del sistema sanitario y prevención de una escalada de contagios; por lo

que se considera pertinente permitir la apertura de locales gastronómicos”.

Las autoridades del COE remarcaron que la intención del Poder Ejecutivo es avanzar

nuevamente hacia la etapa de distanciamiento social preventivo y obligatorio en Fase

5 y con una amplia mayoría de actividades habilitadas.

Aislados, edad promedio de contagiados

Ayer, la ministra de Salud, Claudia Palladino informó que ascendieron a 800 las

personas aisladas como casos sospechosos de COVID 19.

Por otro lado, Palladino aclaró que la edad media de las personas afectadas por este

último brote, de fines de agosto a esta parte es de 35 años.

En sus declaraciones, Palladino señaló que “ninguno de los pacientes que tenemos

activos hoy está en respirador. Hasta ayer no había ningún paciente complicado, sino

solo con síntomas de fiebre, malestar, tos, cefalea. Lo que nosotros consideramos

pacientes con manifestaciones leves. Pero si aumentan mucho los casos, es posible

que se comiencen a usar los oxígenos y las camas de terapia, que es lo que

queremos evitar”.

Analizan posible reinfección

En relación con la situación de detección de una persona que había tenido en el mes

de julio su primera infección con esta enfermedad y que ahora volvió a infectarse,

explicó: “Nosotros seguimos la vigilancia vía streaming y descubrimos este nuevo

positivo. Habiendo tenido en el medio varias detecciones negativas, nos impresiona.

Los equipos están haciendo las consultas correspondientes al Malbrán (en Buenos

Aires), para ver si hay que mandar una muestra allí también. Hay personas que han

dado negativo y en el segundo PCR dan positivo. Es un virus nuevo y vamos

aprendiendo y redescubriendo algunas cosas”.