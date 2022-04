Un informe al que accedió El Esquiú.com revela que la planta de

empleados públicos provinciales –comprende los tres poderes del Estado y

el Tribunal de Cuentas- decreció entre diciembre de 2019 y febrero de

2022 en 1.171 personas.

El mayor número de bajas se anota en ámbitos del Poder Ejecutivo, donde

hay 1.055 empleados menos. En cambio, en los poderes Legislativo y

Judicial se produjeron pequeños aumentos, lo mismo que en el Tribunal de

Cuentas.

Por cierto, el informe no contempla los empleados municipales de todas las

jurisdicciones y los cargos políticos.

Ejecutivo

En diciembre de 2019, cuando finalizó el segundo mandato de Lucía

Corpacci, revistaban en el Poder Ejecutivo 37.108 empleados y a febrero

del presente año lo hacen 35.638, lo que determina una diferencia de

1.470. Por supuesto, un número que influye en las erogaciones del Estado.

En lo que atañe a la distribución de las y los empleados, solamente se

registraron aumentos en seguridad y salud, en este caso producto de la

pandemia que azotó al país y la provincia.

En Educación, hace dos años y fracción convivían 16.810 efectivos. Hoy lo

hacen 15.755, lo que arroja una diferencia de 1.055 empleados menos. En

la Administración Central se bajó de 15.900 a 14.918, o sea 522 menos.

Más pequeña fue la baja, sólo 19, en Seguridad Administrativa, donde de

454 se pasó a 435 efectivos.

El panorama fue distinto en Seguridad, donde hay 522 empleados más. En

2019 eran 3.944 y hasta febrero la cifra creció a 4.466. Las guardias

médicas pasaron de 1.926 a 2.831.

Legislativo y Judicial

Si bien no hubo un crecimiento desmesurado, en los poderes Legislativo y

Judicial aumentó la planilla salarial. Vamos al detalle. En la cámara de

Senadores, luego de dos años, hay 36 empleados más. Antes eran 904,

hoy llegan a 940. En Diputados el crecimiento fue de 87. De 1.864 pasaron

a ser 1.951. Entre ambas cámaras, las altas alcanzan a 123 personas.

Por los territorios de Tribunales se contabiliza un aumento de 158

empleados en los últimos dos años. Eran 1.791 y pasaron a ser 1.949. Por

último, en el Tribunal de Cuentas, la planta creció en 18 empleados. De

los 179 que existían en 2019 ahora son 297.

Sumando los tres poderes, cabe destacarlo, los empleados que dependen

directamente de la provincia son 41.946, más las 1.926 guardias médicas.

Por último digamos que la idea inicial de Raúl Jalil de trasladar empleados

legislativos hacia áreas críticas de la provincia no se llevó a cabo.