Desde la Juventud Radical comenzaron a solicitar espacios para representar a ese

segmento etario en lo que será la conformación de listas de precandidatos.

Apuntan a sumar no solamente candidatos para la Cámara de Diputados sino

también, en base a la territorialidad del partido centenario, precandidatos a los

Concejos Deliberantes en los distintos municipios. La presidenta de la JR,

Agostina Maza Ibáñez, señaló: “Nuestra idea como juventud es que nuestra voz

esté representada no solamente en las plataformas de Gobierno sino también que

haya representatividad joven en todos los departamentos”.

En primer lugar, la titular de la JR remarcó “los jóvenes venimos siendo parte muy

importante en todo el contexto político-social”. A la vez, Maza señaló: “Venimos

trabajando mucho, aportando en todas las campañas electorales y ya es hora que

representemos a los jóvenes como corresponde, no solamente de la Cámara de

Diputados”. Sobre este eje, rescató que en todo el interior provincial “hay cuadros

totalmente capaces, que están día a día luchando para ser escuchados y para dar

soluciones”.

Así, la presidenta consideró que la JR puede llevar jóvenes a los Concejos

Deliberantes. También destacó que la Juventud Radical “tiene un amplio

conocimiento del trabajo en territorio, además de que tenemos Comités en cada

uno de los 16 departamentos y que estamos totalmente organizados, algo que

está demostrado”.

Según comentó a RadioOn, el empuje para ser parte de las listas surgió del último

plenario de la JR durante el fin de semana último. “Los presidentes de la Juventud

de los Comité departamentales nos reunimos el sábado pasado y nos estamos

preparando porque queremos trabajar para ser Gobierno y también para armar

una plataforma electoral que represente a los jóvenes, así sean cinco o siete los

precandidatos -a Gobernador- que presente Juntos por el Cambio”, dijo. En esta

línea, Maza explicó que “la idea que tenemos como juventud es que nuestra voz

esté representada en las plataforma de Gobierno y que exista representatividad

joven en todos los departamentos”.

Aparte, indicó que en el plenario del sábado hubo un entendimiento de que

“evitamos que la interna de mayores se haya replicado en la juventud”.

“Rescatamos que pudimos avanzar y estamos trabajando en conjunto. Nuestro eje

es ser responsables al momento de hacer política y que los intereses o problemas

personales queden de lado”, cerró.