De no modificarse sustancialmente el resultado de las elecciones Primarias

Abiertas Simultáneas y Obligatorias del fin de semana la composición de la

Cámara Baja local vería un cambio para los bloques de la oposición.

Es que los números fueron muy favorables para el oficialismo de Unión por la

Patria, que se impuso por más de la mitad de los votos y podría mantener el

quorum propio ya que renovarían 12 bancas. El segundo lugar, en el conteo

general para Juntos le alcanzaría para el ingreso de cinco legisladores mienrtas

que La Libertad Avanza obtendría representación parlamentaria.

La lista del frente oficialista obtuvo el 55,06 por ciento de los votos (90.442) lo que,

por distribución, le tocaría el ingreso de 12 legisladores.

En tanto, ambas listas de Juntos no superaron el 27 por ciento de los votos.

Puntualmente, Gana Catamarca y Hacemos el Cambio sumaron el 26,88 por

ciento de los sufragios, 23.676 para el primero de los espacios y 20.485 para el

segundo, respectivamente. De repetirse los guarismos en las elecciones generales

de octubre, la oposición solo podría meter a cinco representantes.

En tanto, la lista de La Libertad Avanza alcanzó el 16,45 por ciento de los

acompañamientos, situación que les permite fijar la mira a la representatividad

parlamentaria. En cifras concretas, el espacio de Javier Milei sumó 27.036 votos,

lo que comparativamente deja a esta lista por arriba de los números alcanzados

por cualquiera de las dos listas de Juntos de manera particular. Además, habilitaría

el ingreso de 3 libertarios a Diputados.