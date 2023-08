A raíz de los casos de saqueos que se realizaron en todo el país, la ministra de

Seguridad, Fabiola Segura, explicó al El Esquiú.com que a nivel provincial están

preparados para cualquier tipo de eventual hecho delictivo de este tipo y solicitó

calma para evitar generar miedo en la población.

“No queremos generar situaciones de miedo, porque estamos preparados para

prevenir cualquier circunstancia”, manifestó.

Además, reconoció que desde Nación están trabajando sobre este tema y que

hubo una reunión en el día de ayer con todos los ministros de Seguridad del país y

con titular a nivel nacional del área, Aníbal Fernández, donde se expuso lo

sucedido y se detallaron algunas de las acciones preventivas a realizar.

“Sabemos el problema de los saqueos, es verdad, hoy tuvimos una reunión en

Jefatura para diagramar acciones. Por eso queremos llevar tranquilidad a la

sociedad de que estamos atentos, alerta, no queremos generar situaciones de

miedo. Sí queremos que confíen, que se queden tranquilos porque estamos

atentos. La fuerza de seguridad, incluyendo sus grupos especializados, siempre

está preparada para cualquier tipo de circunstancias”, aseguró.

Desde el sector empresarial, el dueño del Corralón San Javier, Javier Galán,

explicó que algunas personas ya fueron advertidas por la fuerza policial sobre la

posibilidad de que los saqueos lleguen a Catamarca y aseveró que hay grupos de

WhatsApp que incitan a realizarlos.

“En un local comercial, me encontré con alguien de la policía que me transmitió

que debíamos tener precaución, porque algunos grupos se están organizando por

WhatsApp con la intención de preparar saqueos”, dijo por Radio El Esquiú 95.3.

Ante esta situación, el comerciante explicó: “Estuvimos hablando con algunos

amigos y colegas para organizarnos, porque así c

omo se arman grupos de saqueadores, vamos a armar un grupo antisaqueo. Si no

nos protegemos entre nosotros, los buenos, ¿qué nos queda? Entre la gente de

bien nos tenemos que defender”.

En el país hubo varios casos confirmados, aunque fueron relativizados y en

muchos lugares se mezclaron con la difusión de información falsa.