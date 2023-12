Luego de la desestimación del pedido de desafuero a la diputada Natalia Saseta,

realizada por la comisión de Poderes integrada por Damián Brizuela, Stela Nieva y

Silvana Carrizo, el legislador Hugo Daniel Ávila, parte interesada debido a que ante

el eventual apartamiento de la militante del PRO sumaría una banca el Frente

Amplio Catamarqueño, se pronunció en contra de lo resuelto por sus pares y dijo

que la Cámara de Diputados se convertirá en una “escribanía” y un “aguantadero”.

“Es una vergüenza lo que ocurrió. Poner como excusa que fueron extemporáneas

las impugnaciones es un absurdo. Las impugnaciones a los títulos de Saseta

fueron presentadas en tiempo y forma. Lo que pasa es que el pacto de San

Antonio, el asado en la casa de (Alfredo) Marchioli, es tan fuerte que no tan solo la

convierte a la Cámara de Diputados en una escribanía, sino también en un

aguantadero”, sostuvo.

“Plantear que no está firme el pedido de desafuero de Saseta por parte de la

Justicia es un absurdo. Lo planteó el fiscal, lo confirmó el juez de Garantías,

Barros. Ella apeló ante la Cámara. La Cámara le dio la razón al fiscal y al juez de

Garantías de que había que sacarla de los fueros para investigarla. Fue a la Corte

en cuatro oportunidades. La Corte se pronunció en contra y ahora, con un recurso

extraordinario, quiere ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que va a

demorar 20 años para resolver el tema. Y después, si la Corte de Justicia de la

Nación le da en contra, ¿va a querer ir a la Corte de La Haya? No, el tema se

termina acá en Catamarca”, continuó Ávila.

“Es absurdo lo que ella quiere pedir. Por lo tanto, está firme el pedido de esos

fueros. Pero el pacto, los acuerdos, los negocios entre el Gobierno y la principal

oposición son más fuertes que la Justicia”.

“Estoy seguro de que ninguno de los que integraban la Comisión de Poderes había

leído el expediente, de donde surge claramente la trazabilidad del delito cometido

por la diputada”, culminó en una nota con El Esquiú.com.

Luego de la desestimación, la legisladora PRO no dudó en cargar en contra de

Ávila y lo acusó de confabular y ser el principal orquestador para que sea

destituida.

“Se aludieron sobre mí conceptos que están muy lejos de la realidad, esto se

seguirá en la instancia legal. Hoy lo importante es que pude jurar y voy a poder

representar a los catamarqueños fielmente y con todo el honor del mundo para

honrar ese legado que me dieron”, apuntó Saseta, y culminó diciendo que las

acusaciones son “canalladas”.