Desorden y descontrol a la salida del acusado de la Cámara Penal

Pese al estricto y amplio operativo de control policial implementado en las afueras de la Cámara Penal N°1, familiares y amigos de Brenda intentaron avanzar y tirar las vallas de contención al momento que era sacado el imputado para ser trasladado al penal de Miraflores.

Desde las primeras horas de la mañana de ayer, la policía instaló vallas en la calle San Martín en Junín y Maipú. Solo se permitió el ingreso a las personas que tengan domicilio en el lugar y/o trabajen en las inmediaciones.

Alrededor de las 9 llegaron familiares y amigos de Brenda, quienes debieron quedarse detrás de las vallas sobre calle Junín. Allí esperaron el término del debate con cánticos y carteles pidiendo «justicia».

Alrededor de las 11 el debate pasó a un cuarto intermedio hasta hoy y fue al momento de la salida de Vera cuando todo se descontroló.

Vera salió esposado, cubierto con casco y chaleco. Escoltado por cuatro guardiacárceles y subió a la combi que lo llevaría al penal. El rodado fue estacionado frente mismo del edificio de la Cámara.

Fue allí cuando los policías no se percataron de que la valla colocada cedería por lo que debieron pararse en fila, actuar de escudo y contener las vallas que eran empujadas por los familiares, quienes solo querían gritar justicia lo más cerca posible del acusado.

Tras gritos, empujones y llantos se vio partir la unidad de traslado que llevaba a Vera.

Segunda jornada

El debate se retomará hoy con la ronda de testigos. A lo largo de todas las jornadas declarará un total de 24 testigos: 12 convocados por el Ministerio Público Fiscal, 7 por la querella, representada por los abogados Sebastián Ibáñez y Bruno Jerez, y 5 por la defensa.

El juicio continuará bajo la misma modalidad, ya que si bien es un juicio oral y público, el ingreso al recinto continuará siendo reducido para cumplir con los protocolos exigidos para evitar la propagación del COVID-19.

La ubicación en el interior del recinto es destacable con las distancias correspondientes. Las autoridades de la Cámara Penal N°1 tuvieron en cuenta a la prensa, a quien se le proveyó un lugar especial para la cobertura del caso.

Todos se acreditan al inicio del debate y es por orden de llegada. El número es reducido.

La madre

A la salida del juicio, María Espeche, madre de Brenda, habló con la prensa y se refirió a la declaración del imputado.

«Él tuvo mil medios de decirle, si ella estaba embarazada, que la dejaba. Podría haber dicho la dejo, que se haga cargo sola porque hay tantas madres que cuidan solas a sus hijos y optó por la peor manera. Así que el perdón de mí no lo tiene. No lo tiene porque él pudo salvarla a mi hija pero no lo hizo», puntualizó.