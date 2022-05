El trío liderado por Karen O está preparado para dar sus primeros shows en el Reino Unido el próximo mes. Habían prometido que mostrarían “algunas melodías frescas y nuevas” y ayer, 26 de mayo, la banda anunció en redes sociales su esperado regreso para la próxima semana.

We present to you with heads bowed and fists in the air “Spitting Off the Edge of the World” featuring @perfumegenius out June 1. Pre-save now and stay tuned to see where you can see the HellYEAHRacer on the streets of NY this weekend.

pre-save: https://t.co/nXdsqVnzfl pic.twitter.com/07s5LjNGwI

— Yeah Yeah Yeahs (@YYYs) May 26, 2022