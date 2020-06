Después del éxito de su vela que huele a vagina, Gwyneth Paltrow propone un nuevo aroma controversial

Gwyneth Paltrow es la creadora de Goop, una empresa e-commerce de venta online, que también fue un blog, y que se caracteriza por la comercialización de productos de cuidado y estética “new age“.

Habíamos contando hace un tiempo que la actriz lanzó una polémica vela con aroma a su vagina. Y también después contamos que había confesado estar drogada cuando la creó. Ahora, la actriz grita retruco y va por más: creó la vela que huele a su orgasmo:

Así lo confirmó en el Late Night de Jimmy Fallon, donde además tuvieron una divertida charla junto a su hijo que podés ver acá.

La vela de la vagina tiene una sucesors: This smells like my orgasm (“esto huele como mi orgasmo”) contiene pomelo, azahar, bayas de cassis, té negro y rosas de Turquía. El precio de cada una es de 75 dólares. ¿Será el nuevo éxito de ventas de Goop?