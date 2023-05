En nuestra provincia continúa el descenso de casos de Dengue.

En ese sentido, la Dirección Provincial de Epidemiología del Ministerio de Salud

informó que en la última semana (SE19) se detectaron 55 casos positivos de

Dengue en la Provincia.

Del total de los casos, 2 pertenecen al departamento Capayán, 40 a Capital, 1 a

Fray Mamerto Esquiú, 3 a La Paz, 1 a Santa María, 1 a Santa Rosa, y 7 a Valle

Viejo.

En cuanto a la procedencia de los casos, 6 son importados, 36 se consideran

autóctonos y 13 se encuentran en investigación.

El serotipo identificado en el total de los casos confirmados es el DEN-2, a

excepción de tres casos detectados del serotipo DEN-1: uno perteneciente al

departamento Valle Viejo, con antecedente de viaje a Paraguay. Dos

pertenecientes a Capital, del cual uno cuenta con antecedente de viaje a Buenos

Aires y el otro con antecedente de viaje en investigación.

El rango de edad de las personas afectadas es de 1 a 91 años, con una media de

37 años.

En lo que respecta al dengue los síntomas son fiebre acompañada de uno o más

de los siguientes síntomas: dolor detrás de los ojos; de cabeza; muscular y de

articulaciones; náuseas y vómitos; cansancio intenso; aparición de manchas en la

piel y picazón; sangrado de nariz y encías.

Ante un diagnóstico de dengue es preciso seguir las indicaciones del personal de

salud y asistir a las consultas de seguimiento y control. Si al momento de disminuir

la fiebre o en los días posteriores, alguno de los síntomas se agudiza, reaparece o

se detectan síntomas nuevos (dificultad para respirar, dolor abdominal intenso,

sangrado profuso de mucosas, irritabilidad, somnolencia, vómitos recurrentes), es

importante realizar una consulta médica de forma inmediata.

Por su parte, los síntomas de la fiebre chikungunya comienzan generalmente de 3

a 7 días después de la picadura del mosquito.

El síntoma más común es la aparición repentina de fiebre, a menudo acompañada

de dolor en las articulaciones. Otros síntomas que pueden aparecer son: dolor

muscular; de cabeza; náuseas; fatiga y erupción cutánea. El fuerte dolor en las

articulaciones por lo general dura unos pocos días, pero puede llegar a persistir

durante meses, afectando la recuperación total y el regreso a las actividades

cotidianas.

La principal forma de transmisión de estas enfermedades es por picaduras de

mosquitos infectados. Es por ello que la medida más importante de prevención de

dengue y chikungunya es la eliminación de todos los criaderos de mosquitos, es

decir, de todos los recipientes que contengan agua, tanto en el interior de las

viviendas como en sus alrededores (baldes; palanganas; tambores; portamacetas;

bebederos; botellas retornables, etc.). Si los recipientes no pueden quitarse porque

se usan de modo frecuente, debe evitarse el acceso del mosquito a su interior

(tapando tanques, aljibes y/o cisternas, por ejemplo) o procurar que no acumulen

agua dándolos vuelta; vaciándolos y cepillándolos frecuentemente, o bien

poniendo los mismos al resguardo bajo techo. También es recomendable colocar

tela mosquitera en las rejillas de desagües.

Es de destacar que el mosquito adhiere sus huevos a las paredes de los

recipientes, por lo que además se refuerza que es clave, más allá de cambiar el

agua con frecuencia, si no se puede eliminar los recipientes que la contienen

cepillar el interior de las paredes para eliminarlos.