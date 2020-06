Detalles de la reforma de estado y la designación en los 3 poderes

Dentro del proyecto que elabora el Ejecutivo para declarar la reforma del Estado,

existe una serie de pautas vinculadas al empleo público. Entre ellas se encuentra el

congelamiento de los nombramientos en los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y

Judicial). Precisamente de allí surge el número de trabajadores en el sector público

que, sumados a los empleados municipales de toda la provincia, alcanza los 45.870

catamarqueños.

La iniciativa, a la que se oponen los sindicatos integrantes del Frente de Unidad y

Solidaridad Sindical (FUSSI) con una movilización para el próximo miércoles, insta a

la suspensión “por el plazo de tres años” a la designación y/o contratación de

personal.

En este orden de ideas, el borrador del proyecto apunta a prohibir superar los cargos

de planta permanente y no permanente efectivamente ocupados dentro de los tres

poderes. A la vez, detalla que en el Ejecutivo son 22.402 los cargos y en la

Legislatura, la cantidad total de empleados es de 2867.

Estos segundos a su vez están divididos en 1933 para la cámara baja y 934 para el

Senado. Cabe recordar que el número de legisladores es inmutable: 41 diputados y

16 senadores.

Ahora bien, en el caso del Poder Judicial la cantidad de trabajadores de acuerdo al

proyecto de reforma es de 1837. En cuanto al Tribunal de Cuentas, la iniciativa quiere

poner un tope a los 279 cargos.

Es decir que, entre los tres poderes y el organismo contralor de las cuentas públicas,

la cantidad de personas que dependen laboralmente del Estado alcanza las 27.385.

En otras palabras, este es el número que el Ejecutivo propone como tope sobre la

cantidad de empleados vinculados al Estado.

La cifra se dispara cuando se tiene en cuenta a todos los trabajadores registrados

con aportes en los 36 municipios de la provincia. Para el caso, entre planta

permanentes, concejales (en las comunas que cuenten con este cuerpo deliberativo)

y funcionarios, la nómina de agentes es de 18.485. Se debe remarcar que para esta

cifra quedan fuera los trabajadores municipales becados y planes de trabajo.

Contando solamente la cantidad de trabajadores del Ejecutivo y de las comunas se

alcanzan los 40.887 cargos. Puesto de otra forma, el 89 por ciento del total de los

agentes públicos presta funciones ya sea para la provincia o para los municipios.

El borrador de la reforma señala que será de aplicación a los Municipios que no

hayan dictado sus Cartas Orgánicas invitando a las comunas que sí lo posean a

adherirse. Como una forma de cerrar los flancos y evitar nombramientos de parte de

los intendentes, en la Legislatura se avanza con el nuevo régimen de responsabilidad

fiscal municipal.

Así las cosas, el proyecto no solo busca congelar los nombramientos con el tope en

los 27.385, sino también a garantizar los puestos laborales. Sucede que dentro del

borrador de la reforma se pide dotar al Ejecutivo con facultades para “adoptar las

medidas necesarias para evitar la suspensión y/o pérdida de fuentes laborales

cualquiera sea la modalidad presupuestaria o de contratación”.