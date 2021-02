Detectan casos positivos de Covid en 4 establecimientos escolares

La ministra de Educación, Andrea Centurión, se refirió a los casos positivos de Covid

detectados en docentes señalando que le reportaron de 4 establecimientos

escolares.

En ese sentido, en diálogo con Radio Valle Viejo dijo: “Hasta ahora nos van reportado

cuatro establecimientos sobre casos positivos y en la mayoría de los casos son en

nivel secundario, solo uno es del nivel primario de la capital, de las 500 Viviendas.

Nos han informado 8 casos positivos”.

En cuanto a si durante la presencialidad se presentan casos, la ministra señaló: “En

esos casos tienen un protocolo de actuación las escuelas, como los niños van a ir por

semana, van a ser grupos burbujas y en el caso cuando ya estén en la presencialidad

se aislará el grupo burbuja que haya tenido la clase presencial y los docentes que se

encuentren con síntomas o sean positivos” (sic).

En lo que respecta a los docentes que vienen de otras provincias, Centurión dijo que

“en todos los casos se respetan las medidas de los COE municipales en cuanto a lo

sanitario. Las escuelas van a iniciar las clases de manera ya sea presencial o virtual

y los docentes deberán ver la manera de cumplir con los requisitos que se les indique

por parte de los COE en tiempo y forma, como, por ejemplo, cumplir con el

aislamiento correspondiente o lo que se les indique en cuanto a lo sanitario”.

Sobre el inicio del ciclo lectivo, indicó que no está previsto que haya actos

presenciales, “simplemente va a ser el inicio de clases de manera escalonada de

cada curso y seguramente el ministerio junto a sus funcionarios recorrerán las

escuelas controlando el cumplimiento de los protocolos”, apuntó.

“Nosotros siempre tenemos la voluntad del cuidado, todas las pautas han sido

concertadas con el Consejo Federal de Educación y con el ministerio de Salud de

Provincia como de Nación, en las pautas está previsto que la situación

epidemiológica es el eje que rige todo esto. Si las condiciones sanitarias no están

dadas para al presencialidad, las clases van a ser no presenciales”, afirmó.

Horario de clases

La ministra de Educación, con respecto al horario de clases, indicó: “Cada institución

va a organizar el ingreso, los estudiantes tienen que cumplir 4 horas en el nivel

primario, secundario y superior y en el nivel inicial 3 horas. El horario se establece

entre las 8 y las 12 en el turno matutino y de 14 a 18 en el turno vespertino”.

Estado de las escuelas

Con respecto al estado de las escuelas, Centurión aseguró que “el ministerio de

Infraestructura trabaja coordinadamente con la dirección de Programación Edilicia,

que depende de la secretaría de Planeamiento Educativo. Este año se van a

intervenir 120 escuelas en Capital y a través de fondos nacionales 18 escuelas y 70

con fondos provinciales en el interior.

”Lo que se ha concertado con el ministerio de Infraestructura es la contratación de

empresas para el interior para que sea más rápida la ejecución de las obras y

también para generar que la economía regional se vea activada”, señaló.

En esa línea agregó: “Se está trabajando en la prioridad de lo que es sanitarios,

electricidad y tema agua en los establecimientos. Las escuelas que al 8 de marzo no

tengan esas condiciones, iniciarán solo de manera virtual”.

Nombramiento de ordenanzas

En cuanto al nombramiento de ordenanzas, la ministra de Educación expresó:

“Estamos trabajando, estamos haciendo un relevamiento de todos los lugares

vacantes y los lugares que están presupuestados en cada establecimiento para

poder tomar una medida al respecto y empezar a cubrir las vacantes”.

Postura de los gremios

Por último, con respecto a las medidas de fuerza anunciadas por los gremios, la

ministra de Educación Andrea Centurión aseguró que “al ministerio de Educación

todavía no llegó la notificación sobre ninguna medida de fuerza por parte de la

intersindical, sin embargo, ya el ministro Luna les ha avisado que la paritaria sigue

abierta, que siguen las posibilidades de diálogo. Así que seguramente se los va a

seguir convocando a los representantes de los gremios”.