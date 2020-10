Detectaron 15 nuevos contagios de coronavirus en la provincia

El Comité Operativo de Emergencias (COE) informó que hasta las 22.00 de ayer se

han detectado 15 nuevos casos positivos de coronavirus en la provincia de

Catamarca. El total acumulado de casos positivos detectados asciende a 358.

De los 15 casos positivos detectados ayer, 14 fueron procesados por el Laboratorio

Central del ministerio de Salud y uno por un laboratorio privado a través de pruebas

de antígeno.

Los casos positivos registrados ayer corresponden a Capital (11), Valle Viejo (1),

Paclín (1), Capayán (1 – nodo del Servicio Penitenciario) y Antofagasta de la Sierra (1

– empresa minera). De los detectados ayer, 13 corresponden a contactos estrechos

de casos confirmados previamente y dos se encuentran en estudio epidemiológico.

En la jornada de ayer se realizaron 100 PCR y un antígeno.

En la jornada de ayer no se registraron nuevos pacientes recuperados. Por esta

razón, teniendo en cuenta la sumatoria de casos recuperados hasta la fecha, 176

casos se consideran activos.

El COE Catamarca informó que la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Malbrán

tiene un solo paciente: un caso positivo ya informado que permanece con Asistencia

Mecánica Respiratoria.

Uno de los positivos informados ayer es una persona menor de edad que se

encuentra en buen estado general de salud e internada junto a su madre en el sector

de aislados respiratorios del Hospital de Niños “Eva Perón”.

No minimizar síntomas, llamar al SAME

El COE recomienda a toda la población no minimizar síntomas y ante cualquiera de

ellos comunicarse a los teléfonos del SAME. A aquellas personas en aislamiento se

les indica no romperlo, aun teniendo PCR con resultado negativo.