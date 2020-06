Detenidos con 600 mil pesos “truchos” en Recreo

Luego de meses de investigación, la Justicia federal logró desbaratar una

organización criminal que se dedicaba a ingresar billetes apócrifos en nuestra

provincia y los introducía en el mercado local.

Como corolario de la investigación, el domingo, efectivos de la delegación Catamarca

de la Policía Federal lograron detener a dos personas mayores de edad que se cree

serían los presuntos autores del hecho.

Durante el procedimiento, dispuesto por el juez federal Miguel Ángel Contreras, los

pesquisas lograron secuestrar la suma de 600 mil pesos, que estaban a punto de ser

ingresados a la localidad de Recreo (La Paz).

El dinero era transportado por dos personas que provenían desde la ciudad de

Córdoba, uno de ellos, se supo que residiría en la localidad lapaceña antes

mencionada. No se descartan nuevas detenciones, ya que las ramificaciones de la

organización aún no estarían establecidas, pero las cabezas principales habrían sido

los dos masculinos detenidos el domingo, minutos antes de la medianoche.

Según informaron fuentes policiales, meses atrás, por distintas denuncias se detectó

que en la ciudad de Recreo habría una circulación de billetes apócrifos, por lo que en

su momento hubo personas privadas de su libertad.

Las denominaciones, en todos los casos se trataba del papel moneda de 1.000

pesos, que si bien los investigadores mencionaron que las copias no superaban las

medidas de seguridad que posee el billete emitido por el BCRA, representa un peligro

para quienes desconozcan cómo advertir que se trata de una copia apócrifa.

Los efectivos de las fuerzas federales de la PFA, tras realizar tareas de su

especialidad, lograron establecer que una importante suma de dinero iba a ser

introducida en nuestra provincia por parte de los sospechosos de liderar la

organización criminal.

Es por ello que el día antes mencionado se montó un operativo en el que se

interceptó un automóvil en la ruta 157, al ingreso a la localidad recreína y tras

requisar el vehículo en el que se conducían encontraron más de medio millón de

pesos en billetes falsos.

Finalmente, estas personas fueron detenidas y puestas a disposición de la Justicia

federal, al igual que el dinero y el rodado en el que eran transportados los billetes

falsos.

Los investigadores pidieron a la sociedad catamarqueña estar atenta a las medidas

de seguridad del billete de esa denominación, ya que se supo que la banda operaba

hacía varios meses en la zona de La Paz y sus alrededores.