Detienen a un acosador que intentó secuestrar a la luchadora de la WWE Sonya Deville

Este domingo la Policía de Hillsborough, en el estado de Nuevo Hampshire (EE.UU.), detuvo a un hombre que intentó secuestrar a la luchadora de la WWE Sonya Deville.

Se trata de Phillip A. Thomas, quien ingresó al domicilio que la deportista tiene en la ciudad de Lutz, provisto de un cuchillo y cinta adhesiva. En ese momento la luchadora se encontraba en el lugar junto a otra persona y tras percatarse de la presencia del intruso huyó en su auto y dio aviso a la Policía.

El hombre fue detenido por las autoridades e informaron que estuvo ocho meses planeando el secuestro de Daria Berenato, el verdadero nombre de la estrella de al WWE. Además, el hombre acechó a la presunta víctima “en las redes sociales durante años”.

Tras su detención, Deville utilizó las redes sociales para agradecer el apoyo y preocupación tras salir de una experiencia que calificó de “aterradora”.

Thank you everyone for your love and concern. A very frightening experience but thankfully everyone is safe. A special thank you to Hillsborough County Sheriff’s Office for their response and assistance.

— Daddy Deville (@SonyaDevilleWWE) August 17, 2020